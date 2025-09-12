Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Presentación del Marbepop Festival, que se celebrará en el Parque de La Represa. SUR

El Marbepop regresa el 25 de octubre con nueve horas de música en directo

El evento es gratuito y tendrá como escenario el Parque de La Represa

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:19

El Marbepop Festival regresa el próximo 25 de octubre con nueve horas ininterrumpidas de música en directo y un cartel que combina talento nacional y ... local. El concejal de Juventud, Alejandro González, ha presentado hoy este evento gratuito que volverá a convertir el Parque de la Represa en el epicentro musical de Marbella con las actuaciones de Albany, Shego, Colectivo da Silva, Puya, Rxsado y Marco Lobato.

