El Marbepop regresa el 25 de octubre con nueve horas de música en directo
El evento es gratuito y tendrá como escenario el Parque de La Represa
Marbella
Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:19
El Marbepop Festival regresa el próximo 25 de octubre con nueve horas ininterrumpidas de música en directo y un cartel que combina talento nacional y ... local. El concejal de Juventud, Alejandro González, ha presentado hoy este evento gratuito que volverá a convertir el Parque de la Represa en el epicentro musical de Marbella con las actuaciones de Albany, Shego, Colectivo da Silva, Puya, Rxsado y Marco Lobato.
El edil ha subrayado que esta cita, que arrancará a las 16.00 horas, «se ha consolidado como una de las principales propuestas culturales y musicales de la ciudad» y ha destacado su capacidad «para atraer a un público joven, ofrecer alternativas de ocio sostenibles y cercanas y, al mismo tiempo, dar protagonismo a artistas locales que encuentran en Marbepop una plataforma de proyección nacional».
«El evento mantiene su esencia de festival cercano y sin aglomeraciones, en el que los asistentes pueden disfrutar de la música en un entorno natural y céntrico, generando un ambiente festivo y de conexión entre artistas y público», ha remarcado González, quien ha recordado que tendrá un carácter solidario, ya que parte de los beneficios de la barra se destinarán a una ONG local. Asimismo, ha puesto en valor la iniciativa 'Factoría Joven, «un espacio dentro del festival dedicado a promover proyectos artísticos y emprendedores de los propios jóvenes, fomentando su creatividad y visibilidad».
En cuanto al cartel, el concejal ha destacado la participación de artistas nacionales de gran proyección como Albany, considerada «la voz sad del trap español»; el enérgico grupo madrileño Shego y la banda granadina Colectivo da Silva, así como la importancia de contar con talentos locales emergentes, como el grupo de rock Puya, el artista urbano Rxsado y el DJ y productor Marco Lobato. «Nuestra apuesta es ofrecer a los jóvenes un espacio cultural de calidad, donde convivan la música, la creatividad y la solidaridad, reforzando la identidad local y generando nuevas conexiones sociales», ha añadido.
