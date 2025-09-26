Marbella se vuelca con la Moraga Popular, una cita para reconocer a los profesionales del turismo

Marbella se ha vuelto a volcar un año más con la Moraga Popular, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de la localidad en colaboración con ... la Cofradía de Pescadores y la Asociación de Empresarios de Playas de la Costa del Sol.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, acompañó ayer a los vecinos en un evento que se desarrolló simultáneamente en las playas de La Venus (Marbella), La Salida (San Pedro Alcántara), Levante (Puerto Banús) y Real de Zaragoza (Las Chapas) y en el que se repartieron 1.700 kilos de sardinas en espetos y 1.000 kilos de tomates picados, además de pan y bebidas.

«Es un día para disfrutar en el que se rinde homenaje al sector turístico, esencial para la economía local, y en el que despedimos al verano de una forma especial», subrayó la regidora.