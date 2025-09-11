Marbella volverá a mostrar su fortaleza a nivel deportivo y turístico con la Copa Davis La alcaldesa visita al equipo español y subraya la proyección que logrará la ciudad con este evento, que se diputa este fin de semana en Puente Romano

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, con el equipo español de la Copa Davis.

José Carlos García Marbella Jueves, 11 de septiembre 2025, 18:25 Comenta Compartir

Marbella volverá a demostrar su fortaleza a nivel deportivo y turístico con la celebración de la eliminatoria de la Copa Davis, que se lleva a ... cabo por quinta vez en la ciudad, y que en esta ocasión enfrentará este fin de semana a España y Dinamarca. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha visitado hoy al equipo nacional y ha subrayado que «ya está todo preparado para albergar un evento que tiene una gran repercusión, que cuenta con un aforo para 5.000 espectadores, y que situará a nuestro municipio en el foco mediático al estar presente en las principales plataformas deportivas».

Asimismo, la primera edil ha señalado que «cuando por parte de la Real Federación Española de Tenis (RFET) nos propusieron que esta cita volviese a realizarse en Marbella, tanto desde el Ayuntamiento como la Junta de Andalucía entendimos que era muy buena oportunidad». Muñoz ha señalado que este encuentro también ha propiciado que los hoteles del municipio se encuentren con prácticamente el cien por cien de ocupación y ha deseado éxito a la delegación española en esta cita deportiva que se disputa en la pista central Manolo Santana del Club de Tenis de Puente Romano.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión