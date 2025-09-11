Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, con el equipo español de la Copa Davis. SUR

Marbella volverá a mostrar su fortaleza a nivel deportivo y turístico con la Copa Davis

La alcaldesa visita al equipo español y subraya la proyección que logrará la ciudad con este evento, que se diputa este fin de semana en Puente Romano

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Jueves, 11 de septiembre 2025, 18:25

Marbella volverá a demostrar su fortaleza a nivel deportivo y turístico con la celebración de la eliminatoria de la Copa Davis, que se lleva a ... cabo por quinta vez en la ciudad, y que en esta ocasión enfrentará este fin de semana a España y Dinamarca. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha visitado hoy al equipo nacional y ha subrayado que «ya está todo preparado para albergar un evento que tiene una gran repercusión, que cuenta con un aforo para 5.000 espectadores, y que situará a nuestro municipio en el foco mediático al estar presente en las principales plataformas deportivas».

