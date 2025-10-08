Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Detalle del cartel del espectáculo 'Un aire de signos', de Andrés Marín. SUR

Marbella TodoDanza acerca el baile contemporáneo y el flamenco al Museo del Grabado y al Cortijo Miraflores

Habrá espectáculos los días 9, 10 y 11 de octubre

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:47

Comenta

El Festival Marbella TodoDanza continúa esta semana su programación con propuestas que acercan el baile contemporánea y el flamenco de vanguardia al Museo del Grabado ... Español Contemporáneo y el Centro Cultural Cortijo Miraflores. La primera cita será mañana jueves 9 de octubre, a las 19.00 horas, en el Museo del Grabado, con la actuación de Andrés Marín, que presentará la pieza 'Un aire de signos' en el marco del ciclo 'Movimiento y abastracción'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El alcalde de Málaga defiende la prohibición de los coches de caballos: «Hay alternativas más interesantes que llevarlos al sacrificio»
  2. 2 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  3. 3 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella
  4. 4 «Dejamos a Iodi en un hotel de 5 estrellas para gatos en Marbella y nos la devolvieron muerta; era como nuestra hija»
  5. 5 El Millón del Euromillones, validado en el mismo pueblo de Málaga por segunda vez en menos de dos meses
  6. 6 La llamada de auxilio de Mónica, madre soltera sin casa: «Mi hija me pregunta que dónde vamos a dormir mañana»
  7. 7

    Se jubila Consuelo Lauri, la niña que no paraba de comer helados
  8. 8 Despliegue de la Guardia Civil en la Ciudad de la Justicia de Málaga por un juicio entre clanes de Benahavís
  9. 9 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga
  10. 10 Una ingeniera de Madrid se ofrece a acoger a los caballos para que no sean sacrificados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Marbella TodoDanza acerca el baile contemporáneo y el flamenco al Museo del Grabado y al Cortijo Miraflores

Marbella TodoDanza acerca el baile contemporáneo y el flamenco al Museo del Grabado y al Cortijo Miraflores