El concejal de Tráfico y Transportes, Félix Romero, en el aparcamiento del Mercado municipal. SUR

Marbella y Telpark facilitan el acceso a la movilidad eléctrica con una campaña de recarga gratuita de vehículos

Las cargas se podrán efectuar gratis durante esta semana en los parkings del Mercado, Centro y Las Terrazas en dispositivos de 22 y 120 kilowatios

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 21 de octubre 2025, 18:42

El Ayuntamiento y Telpark facilitan el acceso a la movilidad eléctrica con una campaña para que los ciudadanos puedan recargar sus vehículos de forma gratuita ... durante esta semana. El concejal de Tráfico y Transportes, Félix Romero, ha destacado que esta iniciativa, que estará vigente hasta el próximo domingo día 26 de octubre en los aparcamientos del Mercado municipal, Centro Marbella y Las Terrazas de Marbella, ofrecerá una docena de dispositivos semi rápidos de hasta 22 kilovatios y seis rápidos de hasta 120.

