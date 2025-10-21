Marbella y Telpark facilitan el acceso a la movilidad eléctrica con una campaña de recarga gratuita de vehículos

El Ayuntamiento y Telpark facilitan el acceso a la movilidad eléctrica con una campaña para que los ciudadanos puedan recargar sus vehículos de forma gratuita ... durante esta semana. El concejal de Tráfico y Transportes, Félix Romero, ha destacado que esta iniciativa, que estará vigente hasta el próximo domingo día 26 de octubre en los aparcamientos del Mercado municipal, Centro Marbella y Las Terrazas de Marbella, ofrecerá una docena de dispositivos semi rápidos de hasta 22 kilovatios y seis rápidos de hasta 120.

Los usuarios que deseen beneficiarse de esta propuesta deberán realizar la recarga a través de la App Telpark. «Esta tecnología está especialmente pensada para los visitantes y residentes que se desplazan en estos coches, contribuyendo a que Marbella se consolide como un destino preparado para la movilidad sostenible», ha afirmado el edil.

Asimismo, Romero ha indicado que el Consistorio «continuará apoyando este tipo de proyectos que, además de fomentar la sostenibilidad, mejoran la calidad de vida y modernizan las infraestructuras urbanas del municipio».

Por su parte, el área manager de Andalucía Oriental de la empresa, José María Cuesta, ha agradecido la colaboración de la administración local y ha explicado que esta acción forma parte de una iniciativa más amplia para promover la movilidad sostenible. «Compartimos con el Ayuntamiento la visión de una Marbella más limpia y eficiente, y esta semana gratuita es una oportunidad para dar ese primer paso hacia la movilidad eléctrica», ha apostillado.