Marbella se suma al Día Internacional de la Visibilidad Bisexual
La iniciativa tiene como objetivo visibilizar la realidad de las personas bisexuales y combatir prejuicios y estereotipos
Marbella
Martes, 23 de septiembre 2025, 19:07
El Ayuntamiento de Marbella se suma a la reivindicación del Día Internacional de la Visibilidad Bisexual, que se celebra hoy 23 de septiembre, con una ... campaña de sensibilización bajo el lema 'Marbella (Bi)-sible', que incluye la difusión de cartelería, flyers y postales conmemorativas. La iniciativa tiene como objetivo visibilizar la realidad de las personas bisexuales y combatir los prejuicios y estereotipos que aún persisten en torno a esta orientación sexual.
Para ello, se ha diseñado una infografía divulgativa titulada 'Mitos y realidades sobre la bisexualidad', que se difundirá en formato cartel y flyer en espacios municipales. Asimismo, se han realizado postales con el lema 'Marbella (Bi)-sible', que estarán disponibles en las diferentes Oficinas de Turismo, con el fin de acercar el mensaje de diversidad también a los visitantes y turistas.
La delegada de Igualdad y Diversidad, Isabel Cintado, ha subrayado que «la campaña pretende acercar a la ciudadanía un mensaje positivo e inclusivo, que rompa con los falsos mitos que rodean a la bisexualidad y refuerce el compromiso de Marbella con la diversidad y la igualdad». Además, ha añadido que con esta acción, «el Consistorio reafirma su voluntad y compromiso de seguir impulsando políticas de igualdad y respeto hacia el colectivo LGTBI, situando la diversidad como un valor fundamental para la ciudad».
