Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El teniente de alcalde de San Pedro, Javier García, y la embajadora del WWW en España y Marbella, Lucía Romero, han presentado la cita. SUR

Marbella será sede del World Wellness Weekend, un evento de bienestar que contará con más de 100 actividades gratuitas

La cita se celebrará del 19 al 21 de septiembre y tendrá como escenarios principales el Paseo Marítimo de San Pedro y la avenida del Mediterráneo

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Jueves, 11 de septiembre 2025, 18:25

Marbella será sede del 19 al 21 de septiembre de la novena edición del evento de bienestar World Wellness Weekend (WWW) 2025, que contará con ... más de un centenar de actividades gratuitas. El teniente de alcalde sampedreño, Javier García, ha presentado hoy la cita, que tendrá como principales escenarios el Paseo Marítimo de San Pedro y la avenida del Mediterráneo, y ha puesto el acento en la implicación de numerosos colaboradores públicos y privados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Extinguido el incendio de Benalmádena y restablecida la circulación de trenes tras el desalojo de 200 vecinos
  2. 2 Un nuevo bus circular y exprés une Rincón de la Victoria y Málaga: el trayecto de vuelta es innovador
  3. 3 Mata a un hombre y se atrinchera más de 12 horas con la mujer del fallecido en Granada
  4. 4 Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo, trasladado a la prisión de Archidona
  5. 5 Investigado por la muerte de su perra tras dejarla olvidada en su coche en pleno agosto en Málaga
  6. 6 Una valla gigante para localizar a la chihuahua Betty en Alhaurín de la Torre
  7. 7

    25 años del corrimiento de tierras de Montegolf en Málaga: «Aquel día se nos rompió la vida»
  8. 8 La investigación apunta a que el origen del fuego de Benalmádena está en un chalé okupado
  9. 9 ¿Hay riesgo de contagio a personas de la gripe aviar en Málaga? Dos expertos en infecciones virales responden
  10. 10 Dos vecinas vencen a su comunidad en el Supremo: las reconoce como legítimas propietarias de dos trasteros tras 30 años de uso exclusivo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Marbella será sede del World Wellness Weekend, un evento de bienestar que contará con más de 100 actividades gratuitas

Marbella será sede del World Wellness Weekend, un evento de bienestar que contará con más de 100 actividades gratuitas