Marbella será sede del World Wellness Weekend, un evento de bienestar que contará con más de 100 actividades gratuitas

Marbella será sede del 19 al 21 de septiembre de la novena edición del evento de bienestar World Wellness Weekend (WWW) 2025, que contará con ... más de un centenar de actividades gratuitas. El teniente de alcalde sampedreño, Javier García, ha presentado hoy la cita, que tendrá como principales escenarios el Paseo Marítimo de San Pedro y la avenida del Mediterráneo, y ha puesto el acento en la implicación de numerosos colaboradores públicos y privados.

«Esta iniciativa llega en un momento en el que la sociedad demanda espacios de convivencia y hábitos de vida más equilibrados y es una oportunidad para cuidar de uno mismo, compartir con los demás y reforzar valores como la amabilidad, paz y solidaridad», ha valorado.

Yoga, pilates, fitness, masajes y aromaterapia son algunas de las actividades de la cita, que contará también con propuestas para familias y niños

Por su parte, la embajadora del WWW en España y Marbella, Lucía Romero, ha explicado que el programa incluye actividades gratuitas repartidas en distintos espacios temáticos, desde jardines dedicados al yoga, pilates y fitness hasta zonas para masajes, aromaterapia, técnicas energéticas y propuestas para familias y niños. Además, el escenario principal acogerá clases de baile del mundo, espectáculos y conciertos, entre ellos los de Ketty Morilla y Los Calvin. El evento contará asimismo con un tour del bienestar el 19 de septiembre por distintos establecimientos que se han sumado a la iniciativa.

Marbella, entre las ciudades «más activas»

Romero ha recordado que este evento se celebra de forma simultánea en 155 países y más de 10.000 localizaciones y ha incidido en que «Marbella está entre las ciudades más activas». «El bienestar no solo es salud física, sino también convivencia, solidaridad y conexión con los demás», ha señalado, al tiempo que ha animado a la ciudadanía a sumarse a esta edición, que lleva por lema 'Haz del bienestar tu superpoder'.

Por último, la coordinadora de la Asociación CADI, Maite Caño, ha agradecido «la oportunidad de formar parte del evento» y ha destacado la importancia «de dar visibilidad a colectivos vulnerables». Ha detallado que la programación incluye una caminata solidaria accesible para todas las edades y capacidades, así como una barra solidaria, una rifa, un stand informativo y exhibiciones deportivas.