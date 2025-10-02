Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Durante el mes de septiembre se formalizaron en Marbella 4.695 contratos de trabajo. Josele

Marbella registra los mejores datos de empleo en un mes de septiembre desde 2008

El paro se redujo ocho puntos tras caer por debajo de los 7.000 desempleados

Marbella

Jueves, 2 de octubre 2025, 19:40

Septiembre se ha cerrado en Marbella con un total de 6.954 personas desempleadas, lo que supone una reducción interanual del paro de un 7, ... 96 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior, cuando se contabilizaron 600 personas en esta situación laboral, un total de 7.555. «Se trata del mejor mes de septiembre desde 2008, consolidando la tendencia de mejora estructural del mercado laboral local», ha apuntado el asesor responsable del ramo, Alejandro Freijo.

