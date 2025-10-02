Marbella registra los mejores datos de empleo en un mes de septiembre desde 2008

Septiembre se ha cerrado en Marbella con un total de 6.954 personas desempleadas, lo que supone una reducción interanual del paro de un 7, ... 96 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior, cuando se contabilizaron 600 personas en esta situación laboral, un total de 7.555. «Se trata del mejor mes de septiembre desde 2008, consolidando la tendencia de mejora estructural del mercado laboral local», ha apuntado el asesor responsable del ramo, Alejandro Freijo.

Además, durante ese periodo se han formalizado 4.695 contratos laborales en la ciudad, un 4,91 por ciento más que en agosto (4.475 contratos) y un 10,11 por ciento más que en septiembre de 2024 (4.264 contratos). «Este incremento refleja una mayor actividad económica más allá del verano y la consolidación de sectores que están generando empleo adicional, como los servicios profesionales, la construcción o las tecnologías emergentes», ha indicado Freijo, quien ha señalado que «estos datos confirman que la ciudad sigue avanzando en la buena dirección, reduciendo el paro en términos interanuales y aumentando el número de contratos».

Asimismo, ha resaltado que «este comportamiento demuestra que nuestra economía se está diversificando, que estamos atrayendo empleo más estable y de calidad, y que el mercado laboral local es cada vez más sólido».