El servicio de mantenimiento de playas funcionará durante todo el año. SUR

Marbella refuerza el mantenimiento de las playas con un nuevo plan con servicios todo el año

El Ayuntamiento asegura que el programa, que se refuerza durante la temporada alta, supone «un salto cualitativo en el cuidado del litoral»

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 17:22

Marbella refuerza el mantenimiento de las playas con un nuevo plan de conservación y limpieza que incluye servicios estables todo el año y actuaciones de ... urgencia y que tendrá una duración de tres años prorrogables por dos más. El concejal del ramo, Diego López, ha subrayado que el objetivo es «garantizar un litoral en óptimas condiciones, con más personal, maquinaria avanzada y mejoras innovadoras para consolidar a la ciudad como referente turístico sostenible».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

