Marbella refuerza su apuesta por la competitividad del Puerto Deportivo

El gobierno municipal de Marbella ha reforzado su apuesta por el Puerto Deportivo y ha dado un paso adelante para mejorar las condiciones de calidad ... y de competitividad de las instalaciones. Lo ha hecho después de haber sacado a licitación por primera vez un contrato para el mantenimiento integral.

Este servicio, «inédito» hasta la fecha, «moderniza el modelo de gestión, permite optimizar espacios y garantiza actuaciones inmediatas ante cualquier incidencia, reforzando la seguridad operativa y la calidad del servicio a los usuarios», subrayan desde el equipo de gobierno. Se trata de «una medida necesaria para mantener la instalación en condiciones óptimas y alineada con las exigencias técnicas y de servicio propias de un puerto del nivel de Marbella», agregan las mismas fuentes.

El Ayuntamiento se prepara para la futura autorización por parte de la Junta de la concesión por 25 años

Además, el nuevo contrato —que ha sacado a licitación el Ayuntamiento a través de la sociedad municipal Puerto Deportivo de Marbella por 690.000 euros por un periodo de tres años, prorrogable por otros dos— prepara a las instalaciones para la futura autorización por parte de la Junta de Andalucía de concesión administrativa por 25 años, al establecer «un marco estable» de conservación y mejora continua de equipamientos e infraestructuras.

A todo lo anterior estará obligado el adjudicatario de este servicio que supone la puesta en marcha del primer Plan de Conservación Integral del Puerto Deportivo, con el que se busca también «mantener la calidad» de las infraestructuras; «minimizar el coste global» para la ciudad; y «optimizar la seguridad y calidad» en el uso y disfrute del puerto y sus instalaciones. Todo esto se traducirá en ofrecer una «respuesta inmediata» ante incidencias y averías; y en la confección de planes preventivos de conservación e inspección periódica.

El nuevo contrato busca la «optimización de espacios» para usos náuticos y comerciales y la «modernización» de las instalaciones y los servicios

Otros de los «beneficios clave» para los usuarios y la actividad portuaria serán la «optimización de espacios» para usos náuticos y comerciales y la «modernización» de las instalaciones y los servicios.

Asegurar la competitividad frente a destinos internacionales

El nuevo contrato llega, apuntan desde el Ayuntamiento, después del «importante esfuerzo inversor» que ha realizado el gobierno municipal en los últimos años en la mejora de infraestructuras y servicios del Puerto Deportivo de Marbella.

Las actuaciones realizadas han incluido la ampliación de las instalaciones, la modernización de los accesos y la renovación de la infraestructura portuaria, así como la mejora de los servicios para el disfrute de los usuarios, tanto locales como turistas. Estas mejoras, señala el Ayuntamiento, responden al «objetivo de garantizar la calidad del espacio público y la sostenibilidad, asegurando la competitividad» del Puerto Deportivo frente a otros destinos turísticos internacionales, que ahora se ve reforzado.