Marbella recuerda a la última víctima de la violencia de género y decreta un día de luto oficial El Ayuntamiento expresa su «compromiso inquebrantable de seguir luchando día a día contra esta lacra social que nos empobrece como sociedad y que tanto sufrimiento genera»

Imagen del minuto de silencio guardado hoy a las puertas del Ayuntamiento de Marbella.

José Carlos García Marbella Lunes, 6 de octubre 2025, 18:15 Comenta Compartir

La Corporación municipal de Marbella ha guardado hoy un minuto de silencio en la puerta del Consistorio en señal de duelo y rechazo al último ... caso de violencia de género en la ciudad y ha decretado un día de luto oficial, con la bandera ondeando a media asta. El portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero, ha señalado que «cualquier manifestación de violencia es absolutamente inaceptable, pero resulta aún más dolorosa cuando quien la ejerce se prevale de una posición de superioridad para causar daño» y ha añadido que «ojalá sea la última víctima, ojalá la justicia impere y no tengamos que volver a despedir injustamente a una ciudadana».

Por su parte, la concejala de Derechos Sociales, Isabel Cintado, ha reiterado «la rotunda condena de este crimen machista y nuestro compromiso inquebrantable de seguir luchando día a día contra esta lacra social que nos empobrece como sociedad y que tanto sufrimiento genera». Asimismo, ha afirmado que «desde el primer momento el Ayuntamiento ha estado al lado de la familia de la víctima, trasladándole nuestro cariño y poniendo a su disposición todos los recursos municipales para acompañarles en estos momentos tan difíciles». Por último, ha subrayado la necesidad «de seguir trabajando de manera conjunta para erradicar esta grave vulneración de los derechos humanos».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión