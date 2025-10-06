Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del minuto de silencio guardado hoy a las puertas del Ayuntamiento de Marbella. Josele

Marbella recuerda a la última víctima de la violencia de género y decreta un día de luto oficial

El Ayuntamiento expresa su «compromiso inquebrantable de seguir luchando día a día contra esta lacra social que nos empobrece como sociedad y que tanto sufrimiento genera»

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Lunes, 6 de octubre 2025, 18:15

Comenta

La Corporación municipal de Marbella ha guardado hoy un minuto de silencio en la puerta del Consistorio en señal de duelo y rechazo al último ... caso de violencia de género en la ciudad y ha decretado un día de luto oficial, con la bandera ondeando a media asta. El portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero, ha señalado que «cualquier manifestación de violencia es absolutamente inaceptable, pero resulta aún más dolorosa cuando quien la ejerce se prevale de una posición de superioridad para causar daño» y ha añadido que «ojalá sea la última víctima, ojalá la justicia impere y no tengamos que volver a despedir injustamente a una ciudadana».

