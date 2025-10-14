Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El acto de reconocimiento se ha celebrado en el Salón de Plenos, presidido por la alcaldesa, Ángeles Muñoz. SUR

Marbella reconoce la labor de los CEIP José Banús, Fuentenueva y Pinolivo y del Consejo Municipal de la Infancia

El Ayuntamiento cierre la celebración de la Semana Europea de la Democracia Local con un acto institucional en el que agradece la labor de estas entidades por «sembrar la semilla de la democracia en los más jóvenes»

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 14 de octubre 2025, 20:04

Comenta

El Ayuntamiento de Marbella ha reconocido hoy, en el Salón de Plenos, la labor desarrollada por los CEIP José Banús, Fuentenueva y Pinolivo y el ... Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia «para sembrar la semilla de la democracia en los más jóvenes». La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha destacado «el éxito de afluencia de público» en las actividades organizadas desde la delegación de Participación Ciudadana, con motivo de la Semana Europea de la Democracia Local, durante un acto institucional como broche de oro a una agenda que este año ha coincidido con el 40 aniversario de la Carta Europea de Autonomía Local.

