La concejal de Obras, Diego López, y la edil de distrito, Vanessa Ortiz de Zárate, visitan la zona. SUR

Marbella realiza obras para dotar de acerado y canalizaciones a la Cañada de Ganados

El Ayuntamiento mejorará la seguridad vial en esta zona de Nueva Andalucía

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Lunes, 27 de octubre 2025, 23:57

El Ayuntamiento de Marbella está realizando obras para dotar de acerado y canalizaciones a la Cañada de Ganados y mejorar la seguridad peatonal en esta ... zona de Nueva Andalucía. La actuación, que se acomete en el tramo de la calle comprendido entre la avenida de Prado y la calle Al-Ándalus, tiene un plazo de ejecución previsto de un mes y medio y conllevará también la instalación de un sistema de iluminación tipo LED. «Queremos darle toda la tranquilidad posible a los vecinos que pasan a diario por esta calle y que hasta ahora estaban obligados a hacerlo por la misma calzada, con el consiguiente riesgo que ello ocasionaba, o que tenían que dar un importante rodeo», ha apuntado el edil de Obras, Diego López.

