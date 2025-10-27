Marbella realiza obras para dotar de acerado y canalizaciones a la Cañada de Ganados

El Ayuntamiento de Marbella está realizando obras para dotar de acerado y canalizaciones a la Cañada de Ganados y mejorar la seguridad peatonal en esta ... zona de Nueva Andalucía. La actuación, que se acomete en el tramo de la calle comprendido entre la avenida de Prado y la calle Al-Ándalus, tiene un plazo de ejecución previsto de un mes y medio y conllevará también la instalación de un sistema de iluminación tipo LED. «Queremos darle toda la tranquilidad posible a los vecinos que pasan a diario por esta calle y que hasta ahora estaban obligados a hacerlo por la misma calzada, con el consiguiente riesgo que ello ocasionaba, o que tenían que dar un importante rodeo», ha apuntado el edil de Obras, Diego López.

El acerado se ejecutará en el lado norte de la calle, junto con las canalizaciones necesarias para dotarla de luz y telecomunicaciones, con la instalación de una docena de farolas de siete metros de alto y tecnología led, y que así la iluminación en la vía sea la adecuada. Se colocarán 345 metros de bordillos y 360 metros de solería en la acera.

En este sentido, el edil ha incidido en que «esta es una zona llena de urbanizaciones, varios campos de golf y lugar de paso para muchos vecinos y residentes que van sobre todo desde Nueva Andalucía hasta San Pedro Alcántara, además de estar frecuentado por ciclistas». Asimismo, ha concretado que la intervención ha comenzado con el desbroce de 365 metros cuadrados de terreno, así como el trasplante de los árboles existentes, a lo que seguirá el perfilado de los taludes.

Por su parte, la edil de distrito, Vanessa Ortiz de Zárate, ha puesto el acento en el hecho de que los trabajos «responden a una petición vecinal» y ha indicado que «era necesario acometerlos» porque en este enclave también se encuentran los centros escolares Aloha College y Monseñor Francisco Echamendi. «Además, se trata de una zona donde hay muchas urbanizaciones, numerosos transeúntes y era necesario dotarla de acerado, accesibilidad y sostenibilidad, ya que también nos va a permitir solicitar que se ubique aquí una parada de autobús», ha apostillado.