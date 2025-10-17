El Área de Cine de la delegación de Cultura del Ayuntamiento de Marbella proyectará una decena de películas dentro de la temporada de otoño, tanto ... en el IES Río Verde de Marbella como en el Centro Municipal de Música de San Pedro Alcántara.

La programación comenzará con el Cine-Club Buñuel, los próximos días 22 y 23 de octubre, con el título 'Secretos de un crimen', de Sandhya Suri, en el caso de Marbella (donde los pases de esta actividad tendrán lugar los miércoles y jueves, a las 20.00 horas) y el 24 en San Pedro (a las 20.00 y a las 22.15 horas). Aclamado a su paso por el Festival de Cannes, este filme, que cuenta con numerosos reconocimientos, es un drama criminal que lidia con la realidad social de un país que sufre la lacra de un machismo sistemático.

La agenda continuará el 29 y 30 en Marbella de la mano de 'Por todo lo alto', de Emmanuel Courcol y el 31 en San Pedro; el 5 y 6 de noviembre con 'El último suspiro' (Costa-Gavras) en Marbella y el 7 en San Pedro; el 12 y 13 con 'Érase una vez mi madre' (Ken Scott) en Marbella y el 14 en San Pedro y finalizará el 19 y 20 con 'Un like de Bob Trevino', de Tracie Laymon, en Marbella y el 21 en San Pedro.

Especial cinéfilos

En lo referente al ciclo Especial Cinéfilos, se ofrecerá el 27 de octubre en Marbella 'Ghostlight', de Alex Thompson y Kelly O'Sullivan, y el 28 en San Pedro, mientras que el 3 y el 4 de noviembre, respectivamente, los espectadores podrán visualizar 'La chica de la aguja', de Magnus von Horn; el 10 y 11 de noviembre, 'La historia de Suleymane', de Boris Lojkine; el 17 y 18 de dicho mes, será el turno de 'Todo saldrá bien', de Ray Yeung, y concluirá los días 24 y 25 de noviembre de la mano de 'Mi postre favorito'.

Dentro de este ciclo, los horarios de las proyecciones serán los lunes en Marbella, a las 20.00 horas y en San Pedro, a las 21.00 horas, los martes.