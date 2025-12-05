Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La edil de Derechos Sociales, Isabel Cintado, con los galardonados. SUR

Marbella reconoce la labor altruista de los voluntarios en una nueva edición de los Premios Solidarios

En la gala recibieron sus reconocimientos tres mujeres voluntarios y el título colectivo recayó en el proyecto 'Con canas al cole', de la asociación Marbella Voluntaria

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:34

Comenta

El Centro Cultural Cortijo Miraflores acogió en la tarde de ayer la entrega de los Premios Solidarios 2025 de Marbella, una cita que reunió a ... representantes de 21 entidades sociales y a decenas de vecinos comprometidos con la mejora de su entorno. El evento contó con la presencia de la concejala de Derechos Sociales, Isabel Cintado, quien subrayó «el papel esencial que desempeñan las personas voluntarias para construir una sociedad más justa e inclusiva».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,9: así se ha sentido en toda Málaga
  2. 2 Uno de los detenidos por la violación grupal en Málaga agredió sexualmente a su exnovia junto a su hermano cuando tenía 13 años
  3. 3 Sanidad ordena la retirada de varios lotes de un conocido antidepresivo
  4. 4 Reabierto al tráfico la A-92M afectada por el vuelco de un camión
  5. 5 Retiran del mercado un popular calendario de adviento de chocolate
  6. 6 La Junta activa la fase de preemergencia del Plan ante riesgo sísmico tras el terremoto de magnitud 4,8
  7. 7 Así se ha vivido el terremoto en la planta 20 de las torres de Martiricos: «Se ha sentido muy fuerte, pero no sé si a pie de calle hubiera sido diferente»
  8. 8 La Cueva de 1900 estrena su nueva imagen en Málaga
  9. 9 Un camión accidentado provoca retenciones en la A-45, a la altura de Antequera, al quedar cerrados dos carriles
  10. 10 La gran despensa de Málaga abre sus puertas en el paseo del Parque

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Marbella reconoce la labor altruista de los voluntarios en una nueva edición de los Premios Solidarios

Marbella reconoce la labor altruista de los voluntarios en una nueva edición de los Premios Solidarios