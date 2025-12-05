Marbella reconoce la labor altruista de los voluntarios en una nueva edición de los Premios Solidarios

El Centro Cultural Cortijo Miraflores acogió en la tarde de ayer la entrega de los Premios Solidarios 2025 de Marbella, una cita que reunió a ... representantes de 21 entidades sociales y a decenas de vecinos comprometidos con la mejora de su entorno. El evento contó con la presencia de la concejala de Derechos Sociales, Isabel Cintado, quien subrayó «el papel esencial que desempeñan las personas voluntarias para construir una sociedad más justa e inclusiva».

Durante el acto, impulsado por la Plataforma para la Promoción del Voluntariado de Marbella, se reconoció la labor desinteresada de Ángela Callejas, de la Asociación Marbella Voluntaria, como voluntaria 'Junior'; Montse Morata, de Casa Ángeles de la Fundación Global Gift, como voluntaria 'Adulta', y Clara Peker de la Fundación Cudeca, como voluntaria 'Senior'.

En la modalidad colectiva el galardón recayó en el proyecto 'Con canas y al cole', una iniciativa intergeneracional promovida por la asociación Marbella Voluntaria que fomenta el vínculo entre mayores y jóvenes a través de actividades en centros educativos. La edil agradeció durante el acto, en el que también se leyó el Manifiesto por el Día del Voluntariado, la implicación de las entidades y personas recordando que «en Andalucía hay más de 150.000 ciudadanos que dedican parte de su tiempo a los demás, una cifra que se eleva a más de mil millones en todo el mundo y que representa una red global de solidaridad, esfuerzo y compromiso, que actúa en primera línea ante las crisis, crea vínculos sociales y da voz a los más vulnerables».