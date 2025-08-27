Marbella demuestra su potencial en el mundial de artes marciales

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha subrayado el potencial de Marbella en las artes marciales tras los destacados logros conseguidos por deportistas locales en ... el último mundial de esta disciplina celebrado en Valencia. La regidora ha visitado hoy la Academia Bittan, en San Pedro Alcántara, un centro cuyos alumnos acapararon casi una veintena de medallas en la cita internacional del pasado mes de junio y ha felicitado a su fundador y director, Patrick Bittan, así como a su equipo.

Durante el acto, la regidora ha subrayado «el papel que desempeña la academia no solo en el ámbito deportivo, sino también en la formación en valores fundamentales como el compañerismo, la disciplina y el respeto». En este sentido, ha destacado que «Patrick y su equipo llevan años trabajando con constancia en San Pedro, consiguiendo que más de 1.500 alumnos hayan pasado ya por estas instalaciones y que actualmente más de 300 estén compitiendo activamente». «Estos logros suponen un orgullo para nuestra ciudad y consolidan aún más la trayectoria de un centro que representa al municipio al más alto nivel», ha añadido la primera edil.

Alumnos de 19 nacionalidades

Por su parte, el maestro y fundador de la academia ha agradecido el respaldo del Ayuntamiento y ha expresado su satisfacción por los éxitos cosechados. «En esta academia entrenan personas de más de 19 nacionalidades distintas, y todos compartimos una misma fórmula basada en la educación y el esfuerzo», ha indicado.

«Es un orgullo representar a San Pedro y demostrar que, con disciplina y trabajo en equipo, se pueden alcanzar metas internacionales», ha recalcado Bittan, quien ha remarcado también el valor formativo de las artes marciales más allá del tatami, señalando que muchos de sus alumnos «utilizan lo aprendido como herramienta para su vida diaria o profesional, incluso para sentirse más seguros cuando se trasladan a estudiar o trabajar fuera de casa».