Foto de familia de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, con el fundador y alumnos de la Academia Bittan. SUR

Marbella demuestra su potencial en el mundial de artes marciales

La alcaldesa visita la Academia Bittan, en San Pedro Alcántara, que ha conseguido cerca de una veintena de medallas en la cita internacional

José Carlos García

Marbella

Miércoles, 27 de agosto 2025, 19:29

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha subrayado el potencial de Marbella en las artes marciales tras los destacados logros conseguidos por deportistas locales en ... el último mundial de esta disciplina celebrado en Valencia. La regidora ha visitado hoy la Academia Bittan, en San Pedro Alcántara, un centro cuyos alumnos acapararon casi una veintena de medallas en la cita internacional del pasado mes de junio y ha felicitado a su fundador y director, Patrick Bittan, así como a su equipo.

