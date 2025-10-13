Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La alcaldesa, Ángeles Muñoz, y el edil de Sanidad, Alejandro González, junto con los representantes de Triple A. SUR

Marbella otorga 100.000 euros a la asociación Triple A para la atención de animales abandonados

El Ayuntamiento refuerza su apoyo a la entidad con la renovación del convenio

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Lunes, 13 de octubre 2025, 12:48

Comenta

El Ayuntamiento de Marbella ha reforzado su apoyo a la Triple A con la renovación del convenio anual, dotado con una subvención de 100.000 ... euros, para seguir contribuyendo a la atención que presta a los animales abandonados. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, que ha estado acompañada del edil de Sanidad, Alejandro González, durante el acto de rúbrica del documento suscrito con la presidenta del colectivo, Bettina Pietsch, ha destacado la labor que desarrolla esta asociación, que «lleva muchos años ofreciendo un servicio de calidad y profesionalidad, asegurando que las mascotas reciban los mejores cuidados mientras esperan encontrar una familia de adopción».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El DNI hallado en el accidente mortal de la N-340 pertenece a un hombre apuñalado en un robo
  2. 2

    Málaga ya trabaja en grandes incineradoras por la prohibición de enterrar basura en los vertederos
  3. 3 Así queda el Málaga en la clasificación de Segunda División tras su goleada al Deportivo
  4. 4 El SEPE concede el subsidio por paro a empleados con contratos a media jornada si cumplen este requisito
  5. 5 Doble premio en Málaga del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional por el día de la Hispanidad del domingo 12 de octubre de 2025
  6. 6 Un agente pide matrimonio a su novia en el acto de la Guardia Civil en Antequera
  7. 7 Dos evacuados al Hospital de la Axarquía tras sufrir sendos infartos en la playa de Torrox
  8. 8

    Ante las dudas, toda una lección de casta y calidad del Málaga (3-0)
  9. 9 Condenado en Málaga por violar a su hijastra de 14 años tras ingresar la madre en prisión
  10. 10 Tres años de cárcel por quemar la casa equivocada al intentar vengarse de un examante de su novia en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Marbella otorga 100.000 euros a la asociación Triple A para la atención de animales abandonados

Marbella otorga 100.000 euros a la asociación Triple A para la atención de animales abandonados