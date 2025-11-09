Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El creador de contenido Un Tío de Marbella, organizador de la iniciativa junto a dos grupos moteros. SUR

De Marbella a Ojén: Organizan un ruta motera contra el bullying

Algunos de los promotores de la iniciativa, que se celebrará el día 15, fueron víctimas de acoso escolar

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:05

El creador de contenido Un Tío de Marbella y los grupos motores Combinaos Marbella y Los Paraditas han organizado una ruta para concienciar sobre el ... problema del acoso escolar «y decirle a los chavales que lo están sufriendo que nos están solos, que pueden contar no sólo con su familia o sus amigos, sino también con cualquier motero».

