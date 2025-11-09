De Marbella a Ojén: Organizan un ruta motera contra el bullying

El creador de contenido Un Tío de Marbella y los grupos motores Combinaos Marbella y Los Paraditas han organizado una ruta para concienciar sobre el ... problema del acoso escolar «y decirle a los chavales que lo están sufriendo que nos están solos, que pueden contar no sólo con su familia o sus amigos, sino también con cualquier motero».

Lo cuenta Pablo, más conocido como 'Un tío de Marbella, alguien que en su niñez pesó más de 90 kilos y que acabó siendo uno de esos «chavales» que no quería ir al colegio y que no se lo contaba a nadie. Lo mismo ocurrió con algunos de los miembros de Combinaos y Paraditas. Y todos ellos se han unido para celebrar el próximo sábado 15 de noviembre a partir de las 10.00 horas la denominada 'Ruta motera solidaria contra el bullying', que comenzará con una concentración en la zona de Arroyo Segundo que albergará el nuevo recinto ferial de Marbella, al sur del centro comercial La Cañada, para iniciar desde ahí una marcha hasta el recinto ferial de Ojén.

Unos 350 moteros han confirmado su participación en la iniciativa y estos días se espera que se sumen más

La ruta fue ideada tras la conmoción social que supuso el caso de Sandra, la niña sevillana de 14 años que se suicidó el pasado 14 de octubre tras sufrir acoso escolar. Desde entonces casos como el vivido esta misma semana en Marbella por un niña de siete años que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de urgencia porque le rompieron la nariz en el colegio han recordado la necesidad de actuar contra el bullying. Y los moteros, como dice Pablo, están «dispuestos a echar una mano».