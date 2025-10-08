Marbella invierte 2,8 millones de euros en modernizar el Palacio de Congresos

El Ayuntamiento de Marbella ha iniciado las obras de remodelación del Palacio de Ferias y Congresos Adolfo Suárez para transformarlo en un equipamiento moderno, accesible ... y energéticamente sostenible. Así lo ha resaltado la alcaldesa, Ángeles Muñoz, quien ha explicado que en la actualidad se están ejecutando trabajos de impermeabilización de la cubierta del edificio.

La intervención, que se llevará a cabo de manera integral, cuenta con un presupuesto de 2,3 millones de euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea – Next Generation. A esta cifra se le sumará otro medio millón de euros, perteneciente a la delegación de Turismo, para la posterior domotización del espacio. En total, será, por tanto, 2,8 millones de euros la inversión la inversión destinada a este espacio.

La primera edil ha concretado que se colocará una placa única de unos 4.000 metros cuadrados, que son los que envuelven a este recinto, y se instalará encima un número importante de placas solares que hará que «sea eficiente». Por otra parte, se llevará a cabo también el cambio de todas las luminarias y de la climatización, así como el recubrimiento final del edificio para que se pueda recoger agua de lluvia y se reconduzca a una serie de tanques para almacenarla y poder regar los jardines anexos, según ha indicado Muñoz.

El Palacio seguirá funcionando

Asimismo, la alcaldesa ha reseñado que los trabajos son «complicados de ejecutar» porque el Palacio de Congresos seguirá funcionando con normalidad mientras, con el esfuerzo que ello conlleva a la hora de coordinar los eventos que en muchos casos ya estaban comprometidos para seguir ofreciendo el mejor de los servicios. Entre ellos, ha citado espectáculos de baile, jornadas de formación o de seguridad vial, en octubre, varias ferias de asociaciones en noviembre, así como el Congreso de la Federación Mundial de Ciudades Turísticas, conferencias o Marbella Cuida.

Por otro lado, ha puesto en valor que Marbella haya sido una de las entidades locales «mejor valoradas» en la última convocatoria de fondos europeos y vaya a recibir 11,95 millones de euros para sufragar equipamientos «tan relevantes» como la nueva biblioteca de San Pedro Alcántara; un espacio polivalente en Nueva Andalucía destinado a jóvenes, mayores y acciones formativas, con un presupuesto de 2 millones de euros; y la primera fase del polideportivo Guadaiza, que requerirá un montante total de 12,2 millones de euros, o la regeneración urbana de la calle Coclé, con una inversión de 600.000 euros. Además, se impulsarán actuaciones de sostenibilidad y apoyo a familias vulnerables.