Marbella intensifica su promoción internacional en el último trimestre del año con ferias y congresos

Marbella afronta el otoño con una intensa agenda de promoción internacional para reforzar su posición como destino turístico de referencia. El Ayuntamiento ha diseñado un ... calendario de acciones que se extenderá desde septiembre hasta diciembre y que incluye ferias de primer nivel, encuentros de turismo de lujo y congresos vinculados al segmento MICE. «Esta programación se enmarca en la estrategia que hemos diseñado para los próximos años y que se centra en atraer nuevas oportunidades y consolidarnos como una ciudad única que combina tradición, modernidad y proyección global», ha resumido la directora general de Turismo, Laura de Arce.

La primera acción destacada tendrá lugar los días 24 y 25 de septiembre con la participación en la IFTM Top Resa de París, «la feria de turismo más importante de Francia, lo que permitirá reforzar la presencia de la ciudad en el mercado francés», ha apunta De Arce. La promoción internacional continuará durante la primera semana de octubre en China, donde se dará «continuidad» a la campaña promocional iniciada en 2024 con la presencia en la feria del sector en Hangzhou y acciones en Shanghái y Guangzhou, junto al touroperador CTRIP.

Turismo de élite y de congresos

Entre el 13 y el 16 de octubre, será Marbella sede del DUCO Spain & Portugal, un encuentro internacional de turismo de élite que reunirá a las principales agencias de lujo de América y donde Marbella mostrará «los atractivos del destino para el cliente premium», ha indicado.

En noviembre, del 6 al 8, la ciudad acogerá The Meeting Space, un evento dirigido al segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Events, es decir, Reuniones, Incentivos, Conferencias y Eventos), y del 4 al 6 se participará en la World Travel Market (WTM) de Londres, «donde Marbella contará con stand propio y tomará el pulso del turismo británico de cara a los meses de otoño e invierno». Además, el 7 de noviembre se celebrará una jornada privada con las agencias premium más importantes de Londres, impulsada por la Asociación Española del Lujo.

En noviembre, Marbella organizará el Congreso de la Federación Mundial de Ciudades Turísticas, que reunirá a empresas turísticas de todo el mundo

Entre el 10 y 13 de noviembre, Marbella organizará el XXV Congreso de la Federación Mundial de Ciudades Turísticas (WTCF) 2025, «un encuentro internacional que reunirá a empresas turísticas de todo el mundo, con especial énfasis en el mercado asiático». Finalmente, del 25 al 27 de noviembre, en el Palacio de Congresos Adolfo Suárez albergará Heavent Meetings España, dirigido a profesionales de ferias, encuentros e incentivos, que permitirá conocer de primera mano la oferta de destinos, hoteles y proveedores de servicios».

Promoción en Times Square

Ya en diciembre, del 1 al 4, la ciudad participará en la ILTM de Cannes, reuniéndose con más de 50 agencias de lujo internacionales, y entre el 8 y el 14 de diciembre se desarrollará la campaña 'Shine Bright New York' en Chicago y Nueva York, con acciones de 'street marketing' en la emblemática plaza de Times Square y encuentros con operadores de viajes, medios de comunicación y autoridades institucionales.

«Cada acción está diseñada para posicionar a Marbella de manera estratégica en los mercados internacionales clave y para reforzar nuestra imagen como un destino seguro, innovador y de calidad en todos sus segmentos turísticos», ha añadido De Arce.