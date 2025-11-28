Marbella homenajea a medio centenar de empleados municipales que se jubilan tras décadas de servicio público

El Ayuntamiento de Marbella ha celebrado un emotivo acto de reconocimiento a medio centenar de trabajadores municipales que culminan su etapa laboral tras dedicar gran ... parte de su vida al servicio público. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha subrayado que «es un momento agridulce que combina la celebración con la despedida de quienes han formado parte esencial del funcionamiento diario de la administración local».

Durante su intervención, la regidora ha destacado que «muchos de los homenajeados han desarrollado una trayectoria prolongada y ejemplar dentro del Consistorio, llegando incluso alguno de ellos a alcanzar casi seis décadas de servicio», al tiempo que ha puesto en valor «la profesionalidad, entrega y responsabilidad que han demostrado a lo largo de los años y su contribución de forma decisiva a mejorar el día a día de miles de vecinos».

«Han sido una parte fundamental en el funcionamiento diario de Marbella y seguirán formando parte de la gran familia del Ayuntamiento» Ángeles Muñoz Alcaldesa de Marbella

«Detrás de cada trabajador hay historias personales, desafíos y alegrías que han marcado a varias generaciones de empleados municipales y que se reflejan en el ambiente de compañerismo del acto», ha indicado la primera edil, quien ha afirmado que los empleados que se jubilan «han sido una parte fundamental en el funcionamiento diario de Marbella y seguirán formando parte de la gran familia del Ayuntamiento».

Por último, les ha animado «a disfrutar de la nueva etapa que ahora comienza rodeados de familiares y amigos, y a retomar aquellos proyectos personales que en ocasiones quedan relegados por las exigencias del trabajo público».