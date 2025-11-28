Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Ayuntamiento ha reconocido de nuevo el trabajo de los empleados públicos que se jubilan este año. SUR

Marbella homenajea a medio centenar de empleados municipales que se jubilan tras décadas de servicio público

La alcaldesa pone en valor su «profesionalidad, entrega y responsabilidad» y su contribución «decisiva» para «mejorar el día a día de miles de vecinos»

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Viernes, 28 de noviembre 2025, 18:43

El Ayuntamiento de Marbella ha celebrado un emotivo acto de reconocimiento a medio centenar de trabajadores municipales que culminan su etapa laboral tras dedicar gran ... parte de su vida al servicio público. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha subrayado que «es un momento agridulce que combina la celebración con la despedida de quienes han formado parte esencial del funcionamiento diario de la administración local».

