Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartel del espectáculo del conocido humorista sevillano. SUR

Marbella dará la bienvenida al otoño con un espectáculo del humorista Amodeo

El reconocido artista presentará su espectáculo '013 Origen' en la Plaza del Mercado con entrada gratuita

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:49

La delegación de Comercio del Ayuntamiento de Marbella celebrará el viernes 10 de octubre un evento especial con motivo de la llegada del otoño con ... la actuación del reconocido humorista Amodeo, que presentará su espectáculo '013 Origen' en la Plaza del Mercado a partir de las 20.00 horas. La concejala del ramo, María José Figueira, ha señalado que «trabajamos para que Marbella cuente con actividades que fomenten la vida en nuestros espacios urbanos, refuercen el atractivo de la ciudad como destino y contribuyan a revitalizar el sector comercial local», al tiempo que ha destacado que «este tipo de propuestas ayudan a generar un ambiente dinámico, participativo y cercano para todos». Asimismo, ha precisado que la iniciativa se enmarca en el Plan Turístico de Grandes Ciudades y forma parte de la programación cultural y de ocio impulsada por el Consistorio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los andaluces podrán deducirse hasta 100 euros de las cuotas del gimnasio en la declaración de la Renta
  2. 2 Los acompañantes del sacerdote detenido en Torremolinos señalaron que llevaba «mucha droga»
  3. 3 Un ladrón se encontró el cadáver tiroteado de un joven en Fuengirola y le robó sus pertenencias
  4. 4 Guía útil para no perderte en la San Diego Comic-Con Málaga
  5. 5 Hacienda empieza a pagar a los mutualistas jubilados: el mensaje que está enviando la Agencia Tributaria
  6. 6 Los supermercados más caros y baratos según la OCU (y lo que puedes ahorrarte en Málaga si eliges bien)
  7. 7 San Diego Comic-Con Málaga recibe a los héroes: miles de personas acceden ya al paraíso friki
  8. 8 Confusión con las entradas infantiles en la San Diego Comic-Con Málaga
  9. 9

    Vía libre al proyecto de oficinas y alojamientos temporales en el histórico Cortijo Jurado de Málaga
  10. 10

    Cinco millones de euros por un piso en la última torre construida en el litoral oeste de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Marbella dará la bienvenida al otoño con un espectáculo del humorista Amodeo

Marbella dará la bienvenida al otoño con un espectáculo del humorista Amodeo