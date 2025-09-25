Marbella dará la bienvenida al otoño con un espectáculo del humorista Amodeo El reconocido artista presentará su espectáculo '013 Origen' en la Plaza del Mercado con entrada gratuita

La delegación de Comercio del Ayuntamiento de Marbella celebrará el viernes 10 de octubre un evento especial con motivo de la llegada del otoño con ... la actuación del reconocido humorista Amodeo, que presentará su espectáculo '013 Origen' en la Plaza del Mercado a partir de las 20.00 horas. La concejala del ramo, María José Figueira, ha señalado que «trabajamos para que Marbella cuente con actividades que fomenten la vida en nuestros espacios urbanos, refuercen el atractivo de la ciudad como destino y contribuyan a revitalizar el sector comercial local», al tiempo que ha destacado que «este tipo de propuestas ayudan a generar un ambiente dinámico, participativo y cercano para todos». Asimismo, ha precisado que la iniciativa se enmarca en el Plan Turístico de Grandes Ciudades y forma parte de la programación cultural y de ocio impulsada por el Consistorio.

Juan Amodeo es un humorista y actor sevillano considerado como uno de los mayores influencers nacionales en las redes sociales, donde comparte sus vídeos en Instagram y Facebook a través de su perfil @Amodeo13. Las entradas para el evento serán gratuitas hasta completar aforo y durante la primera semana de octubre se informará mediante los canales oficiales del Ayuntamiento sobre el procedimiento para su recogida. Para más información, los interesados pueden contactar a través del correo electrónico infocomercio@marbella.es.

