La alcaldesa ha visitado las instalaciones junto al teniente de alcalde de San Pedro y el edil de Deportes. SUR

Marbella culmina la renovación integral del campo de fútbol Juan José Almagro

Con 400.000 euros de inversión, se ha cambiado el césped, se ha mejorado el riego, la seguridad de los jugadores y el graderío

José Carlos García

Marbella

Domingo, 5 de octubre 2025, 12:12

El Ayuntamiento de Marbella ha culminado la renovación integral del campo de fútbol 11 del complejo Juan José Almagro, de San Pedro Alcántara, y da ... un paso más en la remodelación de instalaciones deportivas en el municipio. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha visitado el equipamiento y ha resaltado que acoge entrenamientos de cinco clubes y de más de 1.200 niños, lo que convierte estas mejoras, ha apuntado la regidora, «en una intervención esencial para responder a la alta rotación y su uso intensivo».

