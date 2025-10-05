Marbella culmina la renovación integral del campo de fútbol Juan José Almagro

El Ayuntamiento de Marbella ha culminado la renovación integral del campo de fútbol 11 del complejo Juan José Almagro, de San Pedro Alcántara, y da ... un paso más en la remodelación de instalaciones deportivas en el municipio. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha visitado el equipamiento y ha resaltado que acoge entrenamientos de cinco clubes y de más de 1.200 niños, lo que convierte estas mejoras, ha apuntado la regidora, «en una intervención esencial para responder a la alta rotación y su uso intensivo».

Muñoz ha señalado que la actuación, que ha contado con una inversión cercana a los 400.000 euros, ha supuesto la sustitución completa del césped por uno de máxima calidad, en total más de 6.500 metros cuadrados, además de la modernización del sistema de riego, el repintado de gradas, la mejora de porterías y la colocación de nuevas áreas de protección, como se ha realizado en el campo Serrano Lima de Marbella.

Las obras del nuevo campo de Guadaiza están en proceso de licitación y comenzarán en 2026

«El objetivo es seguir manteniendo nuestros equipamientos en condiciones de primera y continuar impulsando nuevos equipamientos que mejoren la calidad de vida, especialmente de los jóvenes que practican deporte a diario», ha subrayado la primera edil. En este sentido, Muñoz, que ha estado acompañada del teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García, y el concejal del área, Lisandro Vieytes, ha avanzado que ya se está trabajando en la sustitución del cambio de césped del campo de fútbol 5 del Estadio Municipal Antonio Naranjo después de haber hecho lo propio antes de verano con las otras instalaciones de estas características que hay en el complejo.

Además, ha añadido que se está terminando la licitación del nuevo campo de Guadaiza, cuyas obras comenzarán el próximo año, y ha puesto el acento en que estas actuaciones «consolidan el compromiso del Consistorio con el deporte base y la promoción de hábitos saludables en la ciudadanía».