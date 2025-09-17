Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El torneo se disputará en las instalaciones del hotel Puente Romano. SUR

Marbella se convierte desde este jueves en la capital mundial del pádel

Con la participación de los 16 mejores jugadores del mundo de este deporte, la Reserve Cup se diputa por primera vez en Europa

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:42

Mañana jueves, 18 de septiembre, arranca en las instalaciones del hotel Puente Romano el torneo Reserve Cup Marbella, un evento internacional que se desarrollará hasta ... el sábado, día 20, y que se celebra por primera vez en Europa con los 16 mejores jugadores de pádel del mundo. «La ciudad se convertirá durante tres días en el epicentro mundial de esta disciplina, reforzando nuestro posicionamiento como destino de referencia en la organización de grandes competiciones deportivas», ha resumido el concejal de Deportes, Lisandro Vieytes.

