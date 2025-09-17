Marbella se convierte desde este jueves en la capital mundial del pádel

Mañana jueves, 18 de septiembre, arranca en las instalaciones del hotel Puente Romano el torneo Reserve Cup Marbella, un evento internacional que se desarrollará hasta ... el sábado, día 20, y que se celebra por primera vez en Europa con los 16 mejores jugadores de pádel del mundo. «La ciudad se convertirá durante tres días en el epicentro mundial de esta disciplina, reforzando nuestro posicionamiento como destino de referencia en la organización de grandes competiciones deportivas», ha resumido el concejal de Deportes, Lisandro Vieytes.

El edil ha subrayado que «la Reserve Cup no solo supondrá un espectáculo de primer nivel, sino también un importante impacto turístico y mediático para el municipio, que congregará durante tres jornadas a relevantes personalidades del mundo del deporte, cine o de la cultura». «Este torneo se celebra en un enclave único, con una combinación perfecta entre deporte de élite, innovación y exclusividad, y estamos convencidos de que dejará una huella muy positiva tanto en los participantes como en los asistentes», ha añadido.

Vieytes ha puesto en valor «la capacidad de Marbella para atraer iniciativas de gran proyección internacional, gracias a la colaboración entre instituciones públicas, organizadores y patrocinadores». En este sentido, ha agradecido el esfuerzo de todos los implicados «para que esta cita sea un éxito en todos los niveles, desde el deportivo hasta el organizativo y logístico».

«Invitamos a los aficionados al pádel y al deporte en general a que no se pierdan esta oportunidad única de disfrutar de un espectáculo sin precedentes en un entorno tan privilegiado como el de Puente Romano», ha concluido el concejal.