Marbella albergará del 5 al 12 de septiembre la décima edición del Festival Internacional de Música, que volverá a incluir el Ciclo de Conciertos Clásicos ( ... del día 7 al 12 en varias ubicaciones), donde artistas de talla mundial ofrecerán su arte, virtuosismo y pasión en varias ubicaciones, y un concurso de primer nivel en el Museo del Grabado Español Contemporáneo, en el que competirán jóvenes pianistas de hasta 35 años de edad procedentes de todo el mundo. Este certamen, cuyo director artístico es Michael Davidov, es único en el sector de la música clásica, por su total transparencia, ya que el jurado comenta al momento cada interpretación y los votos y las deliberaciones son abiertas al público y a los concursantes.

El concurso arrancará el día 5 con la primera ronda eliminatoria, continuará el 6 con la semifinal y el 7 con la final, siendo el primer premio el 'Ciudad de Marbella', dotado con 3.000 euros; el segundo, el 'Ramón Coll', con 1.500 euros; el tercero, el 'Delia Steinberg', con 750 euros, y el premio del público, sin dotación económica.

Por otra parte, dentro del Ciclo de Conciertos Clásicos, el domingo día 7 de septiembre, a las 21.00 horas, en el Museo del Grabado, los tres finalistas de la presente edición ofrecerán una selección de obras que habrán interpretado a lo largo del certamen. El jurado anunciará, además, oficialmente a los ganadores y se dará a conocer también el resultado del premio del público en directo, tras finalizar el espectáculo. La entrada es libre hasta completar aforo.

De Beethoven a Rachmaninov

Ya el lunes, día 8 de septiembre, la pianista de Corea del Sur y ganadora del primer premio del Concurso Internacional de Música de Marbella en 2024, entre otros galardones, Geunpyo Park, ofrecerá en la Clínica Buchinger-Wilhelmi, a las 21.00 horas, la actuación 'La Pastoral de Beethoven y la Fantasía de Mozart'. Al día siguiente, el martes 9 de septiembre, el Conservatorio Profesional de Música de Málaga será escenario, a las 19.00 horas, de la interpretación del pianista surcoreano y premio 'Delia Steinberg' el pasado año Kwanwook Lee, con la interpretación de obras de Chopin.

El jueves, 11 de septiembre, será el turno del ucraniano y premio 'Ramón Coll' en 2024, Roman Fediurko, con obras de Beethoven, Scriabin, Hoffman, Revutskyj y Rachmaninov, en el Museo Ralli de Marbella a las 19.30 horas. El programa se cerrará el 12 de septiembre con un recital del también prestigioso trompetista y director del Conservatorio Superior de Música de Castellón, Vicente Campos, y el pianista y director del Festival Internacional de Música de Marbella, Michael Davidov.