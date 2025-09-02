Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cartel del X Festival Internacional de Música de Marbella. SUR

Marbella albergará del 5 al 12 de septiembre la décima edición del Festival Internacional de Música

La cita contempla el Ciclo de Conciertos Clásicos y un concurso de jóvenes pianistas de todo el mundo

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 2 de septiembre 2025, 18:58

Marbella albergará del 5 al 12 de septiembre la décima edición del Festival Internacional de Música, que volverá a incluir el Ciclo de Conciertos Clásicos ( ... del día 7 al 12 en varias ubicaciones), donde artistas de talla mundial ofrecerán su arte, virtuosismo y pasión en varias ubicaciones, y un concurso de primer nivel en el Museo del Grabado Español Contemporáneo, en el que competirán jóvenes pianistas de hasta 35 años de edad procedentes de todo el mundo. Este certamen, cuyo director artístico es Michael Davidov, es único en el sector de la música clásica, por su total transparencia, ya que el jurado comenta al momento cada interpretación y los votos y las deliberaciones son abiertas al público y a los concursantes.

