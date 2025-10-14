Luz verde a las obras para la reapertura de Incosol, el emblemático hotel de Marbella

Cincuenta y dos años después de su sonada apertura y cuando ya han pasado más de trece desde su cierre, el emblemático hotel Incosol va ... camino de volver a abrir sus puertas. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Marbella aprobó este martes la licencia para la rehabilitación, reforma y ampliación del establecimiento, que supone una inversión inicial de 87,41 millones de euros. No obstante, se espera que haya una modificación del proyecto y que el desembolso se vaya por encima de los 150 millones de euros.

El establecimiento llegará de la misma forma en la que fue concebido: un hotel de cinco estrellas que a su vez es una clínica sanitaria. Contará con 168 habitaciones, 140 de ellas con carácter sanitario y 28 como establecimiento hotelero, según los datos dados a conocer por la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz. Dispondrá de áreas de estética, bienestar, salud y longevidad, en las que se aplicarán técnicas avanzadas, en un edificio que, además, serán inteligente y sostenible.

El nuevo Incosol contará con 21.300 metros cuadrados de área sanitaria, 6.100 de hotel de cinco estrellas y otros 34.000 serán destinados a zonas libres, espacios verdes y piscina

En el proyecto de la reapertura del Incosol, que fue presentado en abril de 2023 en el Real Casino de Madrid, se lleva años trabajando. De hecho, la licencia aprobada por el Ayuntamiento este martes es la tercera que concede la administración local marbellí para que pueda volver a abrir sus puertas, en palabras de Muñoz, este «hotel pionero dedicado a la salud». La primera fue para retirar el amianto y la segunda para llevar a cabo de la demolición de los interiores del inmueble, porque el edificio mantendrá su estructura para «seguir teniendo la esencia y el espíritu» del viejo Incosol. Para que puede comenzar la obra, los promotores deberán presentar antes el proyecto de ejecución, y se estima que la duración de los trabajos oscile entre los 18 y los 24 meses.

Ubicado en una parcela de 47.000 metros cuadrados en la urbanización Río Real, el nuevo Incosol contará con 21.300 metros cuadrados de área sanitaria, 6.100 de hotel de cinco estrellas y otros 34.000 serán destinados a zonas libres, espacios verdes y piscina.

«Vamos a recuperar un icono de Marbella y a reforzar nuestro liderazgo como destino de referencia en bienestar y salud avanzada» Ángeles Muñoz Alcaldesa de Marbella

La alcaldesa ha celebrado la llegada de este «proyecto estratégico» que «va a recuperar un icono de Marbella, reforzando el liderazgo de la ciudad como destino de referencia en bienestar y medicina avanzada», además de en el capítulo de los hoteles de lujo, donde es ya la ciudad andaluza con más plazas hoteleras de cinco estrellas. «La localidad sumará muy pronto un nuevo referente mundial en el sector hotelero-sanitario, ya que hablamos de una inversión de gran envergadura que generará empleo y atraerá talento internacional, reforzando el posicionamiento de la marca Marbella en este ámbito», ha subrayado la primera edil.

Con esta actuación, ha asegurado Muñoz, «seguimos impulsando un modelo de ciudad basado en la calidad, la innovación y la creación de oportunidades» ha asegurado la regidora, quien ha afirmado que «este ambicioso proyecto recupera la esencia de Incosol, un establecimiento que forma parte de la historia de la ciudad y ahora se moderniza para seguir siendo un icono en el futuro».

De un marqués a un conde

Si el hotel fue promovido por el marqués de Villaverde, Cristóbal Martínez-Bordiú, el cardiólogo, cirujano y yerno de Francisco Franco, y fue inaugurado el 6 de abril de 1973 por el entonces jefe del Estado; detrás del proyecto de reapertura está otro aristócrata: el conde de San Fernando de Peñalver, Pelayo Cortina Koplowitz. El tercer hijo de Alberto Cortina y Alicia Koplowitz es el administrador único de Global Zalaca SL, la empresa a la que el Ayuntamiento ha concedido la licencia de obras, y a su vez lidera el fondo de inversión que adquirió el inmueble, Ilanga Investments.

Por el hotel pasaron el príncipe Rainiero de Mónaco y la princesa Grace Kelly, Sean Connery, Camilo José Cela, el rey Fahd y Cristina Onassis, como inmortalizó Sabina en una canción

El 17 de abril de 1973 Stewart Granger, el protagonista de 'Las Minas del Rey Salomón', se convirtió en el primer cliente del hotel y tras él pasaron, entre muchos otros, el príncipe Rainiero de Mónaco y la princesa Grace Kelly, Sean Connery, Camilo José Cela, el rey Fahd y, como inmortalizó Joaquín Sabina en una de sus canciones, una celebridad de apellido Onassis: «Cris, Cris, Cristina, dirige una oficina sentada en la piscina de Incosol». La «oficina» de Onassis y todo lo demás cerró sus puertas bajo la denominación de Incosol Hotel Medical Spa el 1 de abril de 2012 cuando era propiedad de la Inmobiliaria Amuerga tras entrar en concurso voluntario de acreedores.