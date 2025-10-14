Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Ayuntamiento otorgó ya licencias para la retirada del amianto y al demolición interior del edificio, que mantendrá su estructura. Josele

Luz verde a las obras para la reapertura de Incosol, el emblemático hotel de Marbella

El Ayuntamiento aprueba la licencia de obras para la reforma y ampliación del establecimiento, con 87,4 millones de inversión

José Carlos García

Marbella

Martes, 14 de octubre 2025, 17:56

Comenta

Cincuenta y dos años después de su sonada apertura y cuando ya han pasado más de trece desde su cierre, el emblemático hotel Incosol va ... camino de volver a abrir sus puertas. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Marbella aprobó este martes la licencia para la rehabilitación, reforma y ampliación del establecimiento, que supone una inversión inicial de 87,41 millones de euros. No obstante, se espera que haya una modificación del proyecto y que el desembolso se vaya por encima de los 150 millones de euros.

