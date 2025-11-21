Llegan al Mercado Central de Marbella las taquillas inteligentes refrigeradas

El Ayuntamiento de Marbella, a través de la delegación municipal de Comercio, ha puesto en marcha una nueva iniciativa para mejorar la experiencia de compra ... en la ciudad con la adquisición de taquillas inteligentes refrigeradas para el Mercado Central de Marbella. Este proyecto, realizado en colaboración con la Junta de Andalucía dentro del Plan Turístico de Grandes Ciudades, tiene como objetivo ofrecer una solución innovadora y práctica tanto para comerciantes como para clientes, mejorando la comodidad y la accesibilidad de los usuarios, y la frescura de los productos que se venden.

Los dispositivos estarán equipados con sistemas de refrigeración para mantener la temperatura adecuada de alimentos perecederos y frescos (pescados y carnes) y funcionarán mediante una tecnología avanzada que permitirá la gestión de su apertura de forma eficiente y segura.

«Las taquillas no solo modernizarán las instalaciones del mercado, sino que también impulsarán el comercio local de forma directa» Carmina Serrano Asesora responsable de Comercio

La asesora responsable del área, Carmina Serrano, ha apuntado que «no solo modernizarán las instalaciones del mercado, sino que también impulsarán el comercio local de forma directa». Además, ha apuntado que los principales beneficios de esta nueva propuesta son la mejora de la experiencia de compra, donde los clientes podrán disfrutar de la tranquilidad de recoger sus artículos de manera autónoma en cualquier momento dentro del horario de apertura del mercado, sin preocuparse por la conservación de los mismos.

Una solución práctica

«Al ofrecer una solución más práctica para almacenar y mantener productos perecederos, esta iniciativa fortalece el comercio tradicional del Mercado Central, beneficiando especialmente a los pequeños y medianos comercios que operan en la zona», ha valorado Serrano, quien ha destacado también que la iniciativa «persigue la innovación tecnológica, puesto que estas taquillas inteligentes suponen un paso hacia la digitalización y modernización de los servicios públicos en Marbella».

«Este proyecto, que se llevará a cabo con fondos de la administración regional, busca dinamizar las ciudades de mayor potencial turístico y comercial, como nuestro municipio», ha indicado la responsable municipal, quien ha señalado que con esta nueva acción la localidad «continúa avanzando en su camino hacia la modernización del comercio y la mejora de la experiencia de los ciudadanos y turistas, consolidándose como un destino que no solo destaca por su belleza, sino también por su capacidad para innovar y adaptarse a las necesidades del presente».