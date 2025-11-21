Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de las taquillas inteligentes instaladas en el Mercado Central marbellí. SUR

Llegan al Mercado Central de Marbella las taquillas inteligentes refrigeradas

La iniciativa del Ayuntamiento pretende mejorar la experiencia de compra y avanzar en la modernización del comercio local

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Viernes, 21 de noviembre 2025, 21:25

El Ayuntamiento de Marbella, a través de la delegación municipal de Comercio, ha puesto en marcha una nueva iniciativa para mejorar la experiencia de compra ... en la ciudad con la adquisición de taquillas inteligentes refrigeradas para el Mercado Central de Marbella. Este proyecto, realizado en colaboración con la Junta de Andalucía dentro del Plan Turístico de Grandes Ciudades, tiene como objetivo ofrecer una solución innovadora y práctica tanto para comerciantes como para clientes, mejorando la comodidad y la accesibilidad de los usuarios, y la frescura de los productos que se venden.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

