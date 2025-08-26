Kiko Veneno cerrará el Festival Luna de Marbella
El concierto se celebrará en el auditorio José Pernía Calderón
Marbella
Martes, 26 de agosto 2025, 16:57
El músico Kiko Veneno ofrecerá un concierto este viernes, 29 de agosto, a las 22.00 horas, en el auditorio José Pernía Calderón, ubicado en ... el Parque de la Constitución, en el marco del Festival Luna de Marbella. El evento reunirá a uno de los artistas más influyentes de las últimas décadas en el panorama musical nacional, cuya trayectoria ha sido clave en la fusión del flamenco con otros géneros contemporáneos.
Figura fundamental en la evolución del flamenco-pop desde los años 70, Kiko Veneno ha dejado una destacada impronta con trabajos como 'Veneno' (1977), y su participación en el álbum de Camarón 'La leyenda del tiempo' (1979). Su música, siempre en constante transformación, ha sabido conjugar tradición y vanguardia, con obras de referencia como 'Échate un cantecito' (1992) y 'Está muy bien eso del cariño' (1995), y otras más experimentales como 'Sombrero roto' (2019) o 'Hambre' (2021).
Las entradas para este concierto, con el que se cerrará el Festival Luna de Marbella, están disponibles en www.mientrada.net y en la taquilla del propio auditorio.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.