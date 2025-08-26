Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartel del concierto de Kiko Veneno. SUR

Kiko Veneno cerrará el Festival Luna de Marbella

El concierto se celebrará en el auditorio José Pernía Calderón

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 26 de agosto 2025, 16:57

El músico Kiko Veneno ofrecerá un concierto este viernes, 29 de agosto, a las 22.00 horas, en el auditorio José Pernía Calderón, ubicado en ... el Parque de la Constitución, en el marco del Festival Luna de Marbella. El evento reunirá a uno de los artistas más influyentes de las últimas décadas en el panorama musical nacional, cuya trayectoria ha sido clave en la fusión del flamenco con otros géneros contemporáneos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un ataque mortal a las puertas de la tienda de su padre tras un «encontronazo» en la Feria de Málaga
  2. 2 Entregado a su familia y al deporte: así era Ángel, el joven asesinado a puñaladas en Capuchinos
  3. 3 Eva, la camarera que asistió al joven asesinado a puñaladas en Capuchinos: «Me pedía que no le dejara solo»
  4. 4 Capuchinos, un barrio atravesado por el dolor tras el crimen de Ángel
  5. 5 Un detenido por el accidente con un motorista fallecido en Muelle Heredia
  6. 6 Roban 57.000 euros a una de las propietarias de Los Mellizos de Torremolinos: hay tres detenidos
  7. 7 Repunte vírico en Málaga: «El coronavirus del verano es la nueva gripe»
  8. 8 La BonoLoto deja casi dos millones de euros en Málaga capital
  9. 9 Buscan testigos de la muerte de Eliah, el menor fallecido en un supuesto accidente de tráfico en Marbella
  10. 10

    El avispón oriental ya se expande por toda la provincia de Málaga y amenaza a las especies autóctonas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Kiko Veneno cerrará el Festival Luna de Marbella

Kiko Veneno cerrará el Festival Luna de Marbella