Kiko Veneno cerrará el Festival Luna de Marbella

El músico Kiko Veneno ofrecerá un concierto este viernes, 29 de agosto, a las 22.00 horas, en el auditorio José Pernía Calderón, ubicado en ... el Parque de la Constitución, en el marco del Festival Luna de Marbella. El evento reunirá a uno de los artistas más influyentes de las últimas décadas en el panorama musical nacional, cuya trayectoria ha sido clave en la fusión del flamenco con otros géneros contemporáneos.

Figura fundamental en la evolución del flamenco-pop desde los años 70, Kiko Veneno ha dejado una destacada impronta con trabajos como 'Veneno' (1977), y su participación en el álbum de Camarón 'La leyenda del tiempo' (1979). Su música, siempre en constante transformación, ha sabido conjugar tradición y vanguardia, con obras de referencia como 'Échate un cantecito' (1992) y 'Está muy bien eso del cariño' (1995), y otras más experimentales como 'Sombrero roto' (2019) o 'Hambre' (2021).

Las entradas para este concierto, con el que se cerrará el Festival Luna de Marbella, están disponibles en www.mientrada.net y en la taquilla del propio auditorio.