Vista de la urbanización de lujo Palo Alto, en Ojén. SUR

La justicia despeja el camino al gran desarrollo urbanístico de Ojén desde los años 80

Un juzgado archiva la causa abierta contra la promotora de Palo Alto, que ha invertido 250 millones y prevé una segunda fase de 200 millones más

José Carlos García

José Carlos García

Ojén

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:17

El Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias previas abiertas por la vía penal en ... relación al aprovechamiento del dominio público hidráulico en la urbanización de lujo Palo Alto, que supone el mayor desarrollo urbanístico experimentado por Ojén desde los años 80 del siglo pasado pasado. La resolución judicial está basada fundamental en el informe emitido por el arquitecto municipal de la localidad, que señala que las obras que se han ejecutado se han desarrollo «en suelo apto para urbanizar», según recoge el auto, al que ha tenido acceso a SUR, y que ha tenido el visto bueno de la Fiscalía, que era el órgano que había abierto las diligencias.

