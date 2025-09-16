La justicia despeja el camino al gran desarrollo urbanístico de Ojén desde los años 80

El Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias previas abiertas por la vía penal en ... relación al aprovechamiento del dominio público hidráulico en la urbanización de lujo Palo Alto, que supone el mayor desarrollo urbanístico experimentado por Ojén desde los años 80 del siglo pasado pasado. La resolución judicial está basada fundamental en el informe emitido por el arquitecto municipal de la localidad, que señala que las obras que se han ejecutado se han desarrollo «en suelo apto para urbanizar», según recoge el auto, al que ha tenido acceso a SUR, y que ha tenido el visto bueno de la Fiscalía, que era el órgano que había abierto las diligencias.

La promoción está desarrollado por Martín Palo SL, que ya ha invertido 250 millones de euros en la ejecución de la primera fase, con 300 viviendas, y hay prevista una segunda fase para unas 260 casas más. Para completar la primera, actualmente la empresa se encuentra en trámites con la Agencia Andaluza del Agua en relación al riego.

La decisión judicial es «un paso decisivo que refuerza la seguridad jurídica del proyecto Palo Alto y confirma que la promotora está realizando su labor conforme a la legalidad y a los más altos estándares de calidad», ha subrayado la empresa. De hecho, desde la mercantil se asegura que el Plan Parcial del sector preveía la posibilidad de levantar hasta 1.590 inmuebles, pero el proyecto se dejó en apenas la tercera parte, renunciando tanto a edificabilidad como a densidad de viviendas.

«La excelencia Ojén-Marbella»

La mercantil considera que el sobreseimiento y archivo judicial «marca un punto de inflexión que permite mirar al futuro con confianza y con la certeza de que Ojén sigue siendo un ejemplo de desarrollo equilibrado y generador de oportunidades». Así el consejero delegado de la promotora, Matías Villarroel, deja claro que «si cuenta con el apoyo y la colaboración» del Ayuntamiento de Ojén, Palo Alto está dispuesta a acometer una nueva inversión otros 200 millones de euros para el desarrollo de la parte sur del sector, completando una inversión total de 450 millones de euros en Ojén. «Hoy en día las 300 familias que viven en Palo Alto, y que están encantados con vivir en Ojén, ya generan economía al municipio pagando sus impuestos, utilizando las empresas de servicios locales y visitando los comercios de Ojén», resaltan.

Esta segunda fase, destaca la empresa, supondría «un importante motor de crecimiento para el municipio», al generar ingresos en licencias urbanísticas y crear puestos de trabajo directos e indirectos, tanto en la construcción como en actividades vinculadas al turismo, los servicios y el comercio local, y «completaría un proyecto de excelencia único en la Costa del Sol, en el entorno de Ojén-Marbella».