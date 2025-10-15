Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El artista local Juanjo Alcántara durante el pregón. Josele

Juanjo Alcántara rememora su trayectoria a través del flamenco en el pregón de la Feria de San Pedro

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, que inauguró anoche el alumbrado del recinto de La Caridad, felicitó al cantaor y deseó «unas fiestas para recordar»

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:51

San Pedro Alcántara dio anoche el pistoletazo de salida a su Feria y Fiestas 2025 con una jornada inaugural llena de tradición, cuyo momento más ... destacado fue el pregón del artista local Juanjo Alcántara, además del encendido oficial del alumbrado en el recinto La Caridad. En un palenque completamente lleno, el cantaor ofreció un recorrido por su vida profesional y personal entre coplas y vivencias, en un discurso que rindió homenaje a su tierra y a sus raíces.

