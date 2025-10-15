Juanjo Alcántara rememora su trayectoria a través del flamenco en el pregón de la Feria de San Pedro

San Pedro Alcántara dio anoche el pistoletazo de salida a su Feria y Fiestas 2025 con una jornada inaugural llena de tradición, cuyo momento más ... destacado fue el pregón del artista local Juanjo Alcántara, además del encendido oficial del alumbrado en el recinto La Caridad. En un palenque completamente lleno, el cantaor ofreció un recorrido por su vida profesional y personal entre coplas y vivencias, en un discurso que rindió homenaje a su tierra y a sus raíces.

«San Pedro es un lugar tan bonito que quien viene se quiere quedar; una tierra que me lo ha dado todo», expresó emocionado Alcántara, quien recordó cómo vivió la feria desde niño gracias a su padre, concejal de la Comisión de Fiestas entre 1991 y 1999 y responsable de hitos como la instalación de la primera barra de la Feria de Día en el centro de la ciudad.

Coronación En el acto de apertura de la Feria se celebró coronación e imposición de bandas a las Reinas, Reyes, Damas y Miss San Pedro Alcántara 2025. Josele Reinas La alcaldesa de Marbella fue la encargada de coronar a las Reinas de la Feria. Josele Protagonistas Foto de familia con las Reinas, Reyes, Damas y Miss San Pedro Alcántara 2025 Josele Alumbrado Juan José Alcántara y la alcaldesa de Marbella en el encendido oficial de la Feria sampedreña junto con el cantante Juanlu Montoya. Josele Recinto Vista del recinto de La Caridad tras la inauguración del alumbrado. Josele 1 /

También rememoró sus inicios profesionales en la primera televisión local de San Pedro, fundada por su progenitor, y su crecimiento artístico, tanto desde los micrófonos como desde los escenarios. «Para mi familia fue un auténtico descubrimiento que yo cantara», confesó. Durante su intervención, el pregonero agradeció a la Corporación municipal la oportunidad de protagonizar el acto y dedicó palabras especiales a su familia por su constante apoyo.

«Una edición muy especial»

Por su parte, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, felicitó al pregonero y aseguró que «tenemos mucha suerte de conocer a Juanjo en sus muchas facetas». «Es una persona con luz, que desborda arte, que quiere a San Pedro y que vive por San Pedro», indicó. La regidora mostró su confianza en que «vivamos una feria para recordar y que todos la disfruten». Muñoz también señaló que «esta será una edición muy especial, con una duración prolongada hasta el lunes 20 de octubre al coincidir el día del patrón, San Pedro de Alcántara, en domingo». Destacó además las mejoras en el recinto ferial, con más casetas y atracciones, y recordó que «contamos con uno de los recintos más bonitos y mejor acondicionados».

La jornada inaugural arrancó la actuación de varias academias de baile en la plaza de la Iglesia y continuó con un animado pasacalles de gigantes y cabezudos, acompañado por la banda de música 'Ramón Mayén' y un espectáculo de animación flamenca y taurina. El encendido oficial del alumbrado del recinto ferial, en la rotonda 'María del Carmen Álvarez Mora' de La Caridad, contó con la presencia del cantante Juanlu Montoya, que cerró la velada con una actuación. Antes se procedió a la coronación e imposición de bandas a las Reinas, Reyes, Damas y Miss San Pedro Alcántara 2025.