El concejal de Participación Ciudadana, Enrique Rodríguez, con los representantes vecinales. SUR

Halloween para todos de las asociaciones de vecinos de Marbella El Barrio, El Mirador de la Torrecilla y Vázquez Clavel-Pilar Miraflores

Las fiestas contarán con actividades «de diversión, magia y tradición» para todos los públicos

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Jueves, 30 de octubre 2025, 22:44

El Ayuntamiento de Marbella ha mostrado su respaldo a las fiestas de Halloween de las asociaciones de vecinos El Barrio, El Mirador de la Torrecilla ... y Vázquez Clavel-Pilar Miraflores, que contarán con actividades «de diversión, magia y tradición» para todos los públicos. El concejal de Participación Ciudadana, Enrique Rodríguez, ha agradecido durante la presentación de sus programas «el compromiso y la implicación» de estos colectivos «en un evento que se ha convertido en un ejemplo de convivencia y esfuerzo colectivo».

