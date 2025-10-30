Halloween para todos de las asociaciones de vecinos de Marbella El Barrio, El Mirador de la Torrecilla y Vázquez Clavel-Pilar Miraflores

El Ayuntamiento de Marbella ha mostrado su respaldo a las fiestas de Halloween de las asociaciones de vecinos El Barrio, El Mirador de la Torrecilla ... y Vázquez Clavel-Pilar Miraflores, que contarán con actividades «de diversión, magia y tradición» para todos los públicos. El concejal de Participación Ciudadana, Enrique Rodríguez, ha agradecido durante la presentación de sus programas «el compromiso y la implicación» de estos colectivos «en un evento que se ha convertido en un ejemplo de convivencia y esfuerzo colectivo».

«Queremos invitar a toda la ciudadanía a que se acerque a los barrios, participe en los diferentes actos y disfrute en familia de este Halloween», ha señalado el edil, quien ha apuntado que «con estos tres eventos podemos disfrutar de una festividad que cada vez tiene más auge en nuestro municipio».

Por su parte, la presidenta de la A.V. El Barrio, María Sánchez, ha explicado que a las 19.00 horas «tendrá lugar una merienda en la sede de esta asociación, en la calle Sol, para los niños y este año se regalarán castañas para que los asistentes las puedan asar en el campo o en sus hogares». «También tendremos a nuestra profesora de baile, María la Flamenca, que irá con su grupo de niñas disfrazadas», entre otras actividades, según ha apuntado.

Vázquez Clavel-Pilar Miraflores y El Mirador de la Torrecilla

Asimismo, el presidente de la A.V. Vázquez Clavel-Pilar Miraflores, Francisco González, ha destacado que se celebrará la décima edición del Pasaje del terror en la plaza González Badía desde las 17.00 horas hasta medianoche. «Lo que empezó como una broma se ha convertido en una cita esperada cada año», ha detallado González, quien ha especificado que cuenta con más de diez salas tematizadas y una cuidada ambientación realizada por los propios vecinos. Como novedad, este año se establecerá una entrada simbólica de 1 euro en forma de donativo, con el fin de mejorar la organización y evitar largas colas.

Finalmente, el presidente de la A.V. El Mirador de la Torrecilla, Jaime Ramos, ha señalado que a partir de las 18.00 horas en la sede de la asociación, en la calle Buenaventura, comenzará el evento, que contará con una Casita del Terror, un espectáculo de magia a cargo del mago Picanini, y un concurso de disfraces infantil (que cuenta ya con 25 inscritos a través del código QR del cartel y redes sociales) y de adultos (en este segundo caso, se entregarán los premios 'calabaza'). Además, se ofrecerá una merienda vecinal y se repartirán castañas, manteniendo la tradición del Tostón.