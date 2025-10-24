El festival Marbepop se celebra este sábado día 25 en La Represa con un perfil solidario

El festival Marbepop, que se celebra mañana en el parque de La Represa, a partir de las 16.00 horas, destinará los fondos recaudados a ... través de la venta de un millar de ecovasos solidarios a la Asociación CADI (Centro de Atención a la Diversidad Infantil). El concejal de Juventud, Alejandro González, ha destacado «el enorme trabajo que realiza esta entidad, no solo desde el ámbito terapéutico, sino también desde el acompañamiento humano, el apoyo entre familias y la promoción de un ocio inclusivo».

El edil ha informado hoy de la iniciativa benéfica, que es ya una tradición en este evento musical, y ha explicado que a través de la barra que gestionará la Agrupación Musical de Marbella se venderán los vasos reutilizables junto a la primera consumición, a un coste de un euro extra, «donándose todo lo que se obtenga de esta cuantía a dicho colectivo social».

Además, González ha recordado que el Festival Marbepop 2025 ofrecerá una jornada repleta de música y talento joven. «Desde las 16.00 horas el público podrá disfrutar de nueve horas ininterrumpidas de conciertos, combinando artistas locales y nacionales», ha indicado. A este respecto, ha detallado que el cartel incluye al DJ Marco Lobato; la cantante sampedreña Klimax, «en sustitución de Rxsado, que finalmente no podrá actuar por motivos personales»; el grupo local Puya, el andaluz Colectivo Da Silva, que «se está haciendo un hueco en la panorama nacional»; el femenino Shego, «con un potente mensaje de igualdad», y la artista Albany, como cabeza de cartel.

Stands de asociaciones, colectivo y emprendedores

El edil ha apostillado que el recinto también contará con la Factoría Joven, un espacio con stands de asociaciones, emprendedores y colectivos locales que compartirán sus proyectos y actividades con el público asistente, y ha animado a los ciudadanos a asistir a este evento.

Por su parte, la presidenta de CADI, Ángela Sánchez, ha agradecido el respaldo municipal, así como su estrecha colaboración con la delegación de Juventud, y ha señalado que los fondos obtenidos con los ecovasos se destinarán a las terapias y a los más de 20 proyectos que la asociación tiene. Asimismo, ha resaltado que atiende actualmente a más de 176 familias y ha puesto el acento en que «encuentros como el de mañana nos sirven para darnos una mayor visibilidad».