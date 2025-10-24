Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El concejal de Juventud, Alejandro González, y la presidenta de la asociación CADI, Ángela Sánchez. SUR

El festival Marbepop se celebra este sábado día 25 en La Represa con un perfil solidario

Los fondos recaudados con los ecovasos se destinarán a la asociación Centro de Atención a la Diversidad Infantil

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Viernes, 24 de octubre 2025, 18:53

El festival Marbepop, que se celebra mañana en el parque de La Represa, a partir de las 16.00 horas, destinará los fondos recaudados a ... través de la venta de un millar de ecovasos solidarios a la Asociación CADI (Centro de Atención a la Diversidad Infantil). El concejal de Juventud, Alejandro González, ha destacado «el enorme trabajo que realiza esta entidad, no solo desde el ámbito terapéutico, sino también desde el acompañamiento humano, el apoyo entre familias y la promoción de un ocio inclusivo».

