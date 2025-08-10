Entran en su recta final dos nuevas promociones de viviendas de lujo en Marbella

El mercado inmobiliario de alta gama en Marbella no se detiene. Las dos promociones que está llevando a cabo en la ciudad el Grupo ABU ... han entrado en su recta final de ejecución por lo que de cara a este 2026 se van a poder estrenar estos 125 nuevos inmuebles de lujo. La ciudad sigue creciendo y es líder en la oferta referente a este mercado más que consolidado. El aumento de la demanda es significativa y los precios siguen alcanzando máximos históricos en el metro cuadrado de las zonas exclusivas, pudiendo alcanzar hasta los 30.000 euros en la Milla de Oro.

Respecto a estos dos nuevos proyectos, el primero de ellos, situado en Marbella, junto a Sierra Blanca y la montaña 'La Concha', cuenta con cuatro edificios de diseño. El complejo, que se encuentra muy avanzado en su estado construcción, alberga 28 viviendas exclusivas. Conforme se va desarrollando esta última fase, los trabajos se centran en los acabados interiores y exteriores. Esto incluirá desde la instalación de suelos, carpintería y revestimientos, hasta el diseño final de las fachadas. Además, incluirá la adecuación de las zonas ajardinadas y la creación de espacios de esparcimiento que fomenten la convivencia y el bienestar.

El complejo está casi vendido al completo, y las últimas viviendas disponibles, por su carácter especial, se están reservando para otorgarle un acabado final premium. La estética exterior de la promoción se está llevando a cabo de la mano de la prestigiosa paisajista Marta Puig y los trabajos de interiorismo con J. A. Flores y Garnica, de Marbella. Además, Earth cuenta con zonas verdes, SPA, piscina comunitaria, solárium y chill out, terrazas, garajes, trasteros y es un recinto con acceso controlado.

Por otra parte, la segunda promoción se encuentra en San Pedro Alcántara, concretamente en el bulevar. En total, se construirán 97 viviendas de 2,3 y 4 dormitorios, distribuidos en apartamentos y áticos. Los interiores podrán contar hasta con 195 metros cuadrados y terrazas de hasta 189 metros cuadrados, y cada uno de los hogares tendrá al menos una plaza de garaje.

El proyecto, con una inversión total de unos 85 millones de euros, gozará de viviendas modernas y exclusivas, personalizadas al gusto de cada propietario, en una zona consolidada con acceso a todas las comodidades del día a día: tiendas, centros deportivos, campos de golf, o colegios. Esta es una de las áreas de expansión de San Pedro Alcántara. Además, en sus más de 2.500 metros cuadrados de espacios comunitarios, los vecinos podrán disfrutar del concepto de residencial de ABU, diseñado para el bienestar y la calidad de vida; con piscinas comunitarias al aire libre, solárium, jardines y zonas de ocio, garajes, piscina interior con SPA, o gimnasio.

A este respecto cabe señalar que se va a poner en marcha un segundo residencial bajo el mismo nombre 'Salvia II' y similares características exclusivas.

Mercado de lujo

A pesar del crecimiento que sigue teniendo la construcción en el sector inmobiliario de lujo en Marbella, la oferta continúa estando muy por debajo de la demanda. Las grandes promociones con precios que superan el millón de euros se agotan en poco tiempo y el mercado de alta gama está falto de viviendas.

A pesar que los compradores principales tienen un perfil internacional, el cliente español está mostrando más interés que hace unos años en este tipo de inversiones, notándose un ligero ascenso en los números. Aunque las cifras parecían haber tocado su techo, los expertos profesionales del sector prevén que continúe creciendo.