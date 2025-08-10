Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El complejo ubicado en la Milla de Oro se encuentra en su fase final de ejecución y estará listo en 2026. SUR

Entran en su recta final dos nuevas promociones de viviendas de lujo en Marbella

Para este 2026 se podrán estrenar 125 inmuebles situados en zonas exclusivas de la ciudad que vienen a impulsar este mercado prime

María Albarral

Marbella

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:24

El mercado inmobiliario de alta gama en Marbella no se detiene. Las dos promociones que está llevando a cabo en la ciudad el Grupo ABU ... han entrado en su recta final de ejecución por lo que de cara a este 2026 se van a poder estrenar estos 125 nuevos inmuebles de lujo. La ciudad sigue creciendo y es líder en la oferta referente a este mercado más que consolidado. El aumento de la demanda es significativa y los precios siguen alcanzando máximos históricos en el metro cuadrado de las zonas exclusivas, pudiendo alcanzar hasta los 30.000 euros en la Milla de Oro.

