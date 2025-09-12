Diez empresas se interesan en construir VPO de alquiler temporal en Marbella

En la Costa del Sol y en muchos otros puntos de España. No hay duda que la vivienda se ha convertido en uno de los ... grandes problemas del país. Los ayuntamientos se ven obligados a intervenir, y — conscientes de que su presupuesto no es suficiente para dar un buen mordisco al problema— ofrecen lo que tienen: suelo. Es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Marbella y otros muchos consistorios andaluces al amparo de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), pero en muchos casos la oferta cae en saco roto porque a las promotoras no le salen los números. No es lo que ha pasado en Marbella, donde una decena de empresas se han puesto en contacto con el Ayuntamiento para construir VPO de alquiler temporal, según han confirmado a SUR fuentes del Consistorio.

El gobierno municipal tiene como objetivo construir levantar un millar de viviendas, y de momento ha ofrecido a coste cero una parcela municipal de 10.000 metros cuadrados de superficie en Las Chapas, que podrá albergar unos 280 inmuebles. El Ayuntamiento está manteniendo ya reuniones con las empresas que se han interesado en edificar VPO.

El Consistorio ha ofrecido una parcela en Las Chapas y busca terrenos en Marbella, San Pedro y Nueva Andalucía

Las viviendas de esta iniciativa irían a destinadas a facilitar el alojamiento a quienes van a trabajar a Marbella y necesitan un lugar donde residir durante un tiempo determinado. Y pagarían por ello una renta tasada. «Con esta iniciativa pionera queremos dar respuesta a la creciente demanda de empleados, funcionarios trasladados y otros colectivos con necesidades habitacionales a corto y medio plazo», explicó la alcaldesa, Ángeles Muñoz, al anunciar la medida, al tiempo que subrayaba otra de las metas que se conseguirá con la medida: «Aliviará igualmente la presión sobre el mercado de arrendamiento de larga duración».

Tiempo y parcelas

El Consistorio debe definir aún el tiempo máximo que podrán permanecer en los inmuebles los beneficiarios. En un principio se barajó desde limitarlo a unos meses a establecer un periodo más elevado, de entre uno y dos años. Igualmente, para alcanzar la meta del millar de viviendas, el Ayuntamiento debe decidir qué emplazamientos se sumarán a la parcela de 10.000 metros cuadrados de Las Chapas. El Consistorio busca suelo municipal en Marbella, San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía pueda ponerse al servicio de esta iniciativa, y teniendo en cuenta que la LISTA permite el uso de parcelas destinadas a equipamiento.

Más un millar de personas están inscritas en el Registro municipal como demandantes de una vivienda en alquiler

Aunque esta iniciativa está pensada como una solución temporal para trabajadores que se trasladan a Marbella, el objetivo del millar de viviendas que se ha propuesto el gobierno local prácticamente equivale a la demanda de viviendas en alquiler que refleja el Registro municipal. Actualmente, según datos del Consistorio, hay 1.074 personas inscritas que quieren un alojamiento en régimen de arrendamiento.

De momento, el Consistorio tiene previsto la entrega antes de que finalice el año de una promoción de 18 viviendas en alquiler temporal para jóvenes en la antigua sede de la Escuela Oficial de Idiomas. Estos arrendamientos, que ya han sido adjudicados, serán por un tiempo máximo de tres años y un precio que oscilará entre los 150 y los 210 euros mensuales.