Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El objetivo del gobierno municipal es alcanzar un millar de VPO en suelo municipal cedido gratis. SUR

Diez empresas se interesan en construir VPO de alquiler temporal en Marbella

El Ayuntamiento mantiene reuniones con las promotoras para cumplir su objetivo de levantar 1.000 viviendas en suelo que cede gratis

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:19

En la Costa del Sol y en muchos otros puntos de España. No hay duda que la vivienda se ha convertido en uno de los ... grandes problemas del país. Los ayuntamientos se ven obligados a intervenir, y — conscientes de que su presupuesto no es suficiente para dar un buen mordisco al problema— ofrecen lo que tienen: suelo. Es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Marbella y otros muchos consistorios andaluces al amparo de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), pero en muchos casos la oferta cae en saco roto porque a las promotoras no le salen los números. No es lo que ha pasado en Marbella, donde una decena de empresas se han puesto en contacto con el Ayuntamiento para construir VPO de alquiler temporal, según han confirmado a SUR fuentes del Consistorio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Extinguido el incendio de Benalmádena y restablecida la circulación de trenes tras el desalojo de 200 vecinos
  2. 2 Una valla gigante para localizar a la chihuahua Betty en Alhaurín de la Torre
  3. 3 Estas son y así se dibujan las siete soluciones que proponen Málaga y Rincón de la Victoria para acabar con los atascos en la autovía
  4. 4 La investigación apunta a que el origen del fuego de Benalmádena está en un chalé okupado
  5. 5 Investigado por la muerte de su perra tras dejarla olvidada en su coche en pleno agosto en Málaga
  6. 6

    25 años del corrimiento de tierras de Montegolf en Málaga: «Aquel día se nos rompió la vida»
  7. 7 ¿Hay riesgo de contagio a personas de la gripe aviar en Málaga? Dos expertos en infecciones virales responden
  8. 8 Dos vecinas vencen a su comunidad en el Supremo: las reconoce como legítimas propietarias de dos trasteros tras 30 años de uso exclusivo
  9. 9 Boquerones, camperos y velas en un fin de semana con muchas ferias en la provincia de Málaga
  10. 10

    La factura de Jesús Gil en Marbella continúa: 16,7 millones de euros más tras una avalancha de denuncias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Diez empresas se interesan en construir VPO de alquiler temporal en Marbella

Diez empresas se interesan en construir VPO de alquiler temporal en Marbella