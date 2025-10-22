De edificio de apartamentos turísticos a hotel de cuatro estrellas en Marbella tras 6,8 millones de inversión
La Junta de Gobierno Local aprueba una modificación del proyecto inicial que supone un desembolso adicional para la promotora de 2 millones
Marbella
Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:02
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Marbella ha dado luz verde a un reformado en el proyecto básico para la conversión de un ... edificio de apartamentos turísticos ubicado en el número 18 de la calle Ramón Gómez de la Serna en un hotel de cuatro estrellas, con una inversión cercana a los 2 millones de euros.
La actuación está siendo desarrollada por la empresa Samara Marbella, que ya inició los trabajos a principios de 2025, una vez que la Junta de Gobierno Local le concedió el pasado 2 de enero la primera licencia de obras en el inmueble, por valor de 4,8 millones de euros. A esta inversión se suma ahora la del proyecto modificado, lo que eleva a unos 6,8 millones de euros el montante de la operación. La intención inicial expresada por la empresa era que el inmueble volviera a abrir sus puertas a lo largo de 2026 convertido en un hotel de cuatro estrellas con unas 70 habitaciones.
El portavoz del gobierno municipal, Félix Romero, ha subrayado que el proyecto «permitirá incrementar la planta hotelera del municipio y elevar la calidad de la oferta turística, generando a su vez empleo y dinamismo» en la economía local. «Es una excelente noticia que las empresas sigan apostando por invertir en Marbella, reafirmando la confianza del sector privado en la estabilidad y atractivo de la ciudad», ha añadido.
Además, Romero ha celebrado que este paso llegue poniendo fin a un edificio de apartamentos turísticos, un tipo de alojamiento que se ha convertido en «un problema en España».
