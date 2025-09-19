Dos de cada cien marbellíes están inscritos como solicitantes de vivienda protegida

La necesidad de vivienda tiene cifras en Marbella. Un total de 3.332 marbellíes están inscritos como demandantes de vivienda en el Registro municipal, según ... los datos del Ayuntamiento de la localidad. En realidad, oficialmente la cifra se queda en 2.132 personas, pero si tenemos en cuenta las demandas en tramitación la cifra se eleva en otras 1.200 personas. Se trata en algunas casos de nuevas inscripciones, según apuntan fuentes municipales, pero también hay renovaciones y solicitudes que se están subsanando. La suma de ambos datos arrojaría que en Marbella hay un demandante de vivienda por cada 51 personas empadronadas en la localidad, o lo que es lo mismo, algo más de dos por cada centenar de habitantes.

De las 2.132 inscripciones activas, 1.282, algo más de un 60 por ciento del total, se incluyen dentro del régimen joven, en el que se encuadran aquellas personas con menos de 35 años. Los 850 restantes son demandantes que pertenecen a otros rangos de edad.

El 91% de los demandantes de vivienda quiere una casa en propiedad y el 60% de los solicitantes tiene menos de 35 años

El Registro Público de Demanda de Vivienda Protegida de Marbella abarca tanto a quienes están interesados en la adquisición de una casa en propiedad, como a quienes optan por el arrendamiento, con o sin opción a compra. La ordenanza municipal que regula este Registro permite que los solicitantes de una vivienda se inscriban en más de un régimen. De los 2.132 demandantes oficiales de vivienda (es decir, sin tener en cuenta las solicitudes en tramitación), quienes lo que lo buscan es la adquisición de una vivienda protegida son 1.946 personas, lo que vendría a ser un 91,27 por ciento del total de demandantes de vivienda.

En términos absolutos, el arrendamiento es la opción que más inscripciones recoge. con 2.604 de un total de 4.550, el 57,23 por ciento. En concreto, de los 2.132 solicitantes oficiales de una vivienda pública, 1.530 consideran una buena opción el alquiler con opción a compra, mientras que 1.074 se conformarían con un arrendamiento puro y duro.

La inscripción en el Registro municipal abre la puerta a ser uno de los beneficiarios de las promociones de vivienda que está impulsando el Ayuntamiento. Antes de que termine este año, el Consistorio rebajará la cifra de demandantes en 84 personas con el sorteo de la promoción que se está levantado en la zona sur de San Pedro Alcántara, a cargo de la Fundación Vimpyca. Las viviendas son en propiedad y el Ayuntamiento otorgará una ayuda de 10.000 euros, que se sumará a los 5.000 euros que concede la entidad.

Además, cerca de entregarse están 73 inmuebles en Nueva Andalucía y 18 en la antigua sede de la Escuela Oficial de Idiomas, en ambos casos ya construidos. La primera de estas promociones es de viviendas en propiedad y la segunda está destinada a alquiler joven.