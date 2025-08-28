Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Muñoz ha visitado los trabajos junto a los ediles de Obras y Deportes y el representante de la Fundación Marbella FC. Josele

La demolición del estadio de fútbol de Marbella se completará este año

Ángeles Muñoz: «Estamos ante una obra icónica que va a suponer una auténtica transformación para la ciudad a nivel deportivo y urbano»

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Jueves, 28 de agosto 2025, 18:17

Las labores de demolición del Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas, que comenzaron a mediados de agosto, se prolongarán durante los cuatro próximos meses, según los ... datos avanzados por el Ayuntamiento de Marbella. Será, por tanto, a final de año cuando pueda completarse una actuación que forma parte de la fase inicial del proyecto para la construcción del nuevo equipamiento, impulsado por el Consistorio y la Fundación del Marbella Fútbol Club a través de un convenio rubricado el pasado junio y por el que la entidad del club deportivo obtendrá la concesión demanial de la nueva infraestructura durante los próximos 75 años.

