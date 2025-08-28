La demolición del estadio de fútbol de Marbella se completará este año

Las labores de demolición del Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas, que comenzaron a mediados de agosto, se prolongarán durante los cuatro próximos meses, según los ... datos avanzados por el Ayuntamiento de Marbella. Será, por tanto, a final de año cuando pueda completarse una actuación que forma parte de la fase inicial del proyecto para la construcción del nuevo equipamiento, impulsado por el Consistorio y la Fundación del Marbella Fútbol Club a través de un convenio rubricado el pasado junio y por el que la entidad del club deportivo obtendrá la concesión demanial de la nueva infraestructura durante los próximos 75 años.

«Estamos ante una obra icónica, con una inversión superior a los 120 millones de euros, que va a suponer una auténtica transformación para la ciudad, no solo a nivel deportivo, sino también urbano», resumió hoy la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, durante una visita a los trabajos, en la que estuvo acompañada por el concejal de Obras, Diego López, el edil de Deportes, Lisandro Vieytes, y el representante de la entidad, Esteban Granero.

Aspecto que presenta actualmente el interior del estadio municipal. Josele

La regidora destacó «la gran complejidad» que conlleva esta intervención por la ubicación del estadio y por el alto volumen de residuos que generará, lo que exigirá «un esfuerzo de coordinación máximo entre todas las áreas municipales, el club y la empresa adjudicataria», Verosa, que es la constructora responsable de esta fase, que tiene un presupuesto superior a los 2 millones de euros. «Queremos causar el menor impacto en el entorno, por eso se ha planificado con especial atención la logística de transporte, el riego para minimizar el polvo y la situación del colegio Santa Teresa para que le afecte lo menos posible», apuntó la alcaldesa.

Un estadio para 2027 o 2028

Muñoz agradeció la colaboración del Marbella FC y en particular de Granero, «quien, junto a su equipo, está desempeñando un papel fundamental para que este gran estadio sea una realidad». Por su parte, el representante del conjunto marbellí puso en valor el camino transitado para alcanzar este hito: «El verdadero trabajo lleva gestándose durante años con el apoyo del Consistorio», afirmó el exfutbolista.

«No será solo un estadio de fútbol, sino un espacio de uso público diario para toda la ciudadanía; un modelo único en España» Esteban Granero Representante de la Fundación Marbella FC

Granero subrayó que el futuro equipamiento «no será solo un estadio para partidos de fútbol, sino un espacio de uso público diario para toda la ciudadanía» que lo convertirá en «un modelo único en España». En este sentido, dijo que espera que el nuevo campo de fútbol «pueda estar operativo» entre las temporadas 2027-2028 y 2028-2029, «junto a una oferta complementaria que beneficiará a toda la localidad».

«El hormigón se tritura y clasifica in situ, y se traslada a plantas especializadas en coordinación con la Policía Local, y se han previsto medidas para mitigar las molestias derivadas del tráfico» Amparo Corral Directora general de Obras

En cuanto al trabajo técnico, las tareas se están desarrollando de manera «selectiva», con «una minuciosa retirada de materiales, incluidos aquellos que requieren un tratamiento especial» y con el hormigón triturándose y clasificándose «in situ» para su posterior traslado a plantas especializadas «gracias a una planificación conjunta entre la empresa y los servicios municipales de Policía Local y Tráfico», según detalló la directora general de Obras, Amparo Corral.

Además, tal y como apuntó Corral, se han previsto «medidas específicas para mitigar las molestias» derivadas del tráfico de camiones en las zonas que se encuentran próximas a centros escolares y deportivos, como el Antonio Serrano Lima, «especialmente en horas punta».