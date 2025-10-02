Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ciclo 'Bailarle a la paz' comienza este fin de semana y continuará el 29 de octubre. SUR

La danza llega este domingo a las calles de Marbella

Comienza el ciclo 'Bailarle a la paz', del festival Marbella TodoDanza, con espectáculos en el paseo de La Alameda y la avenida del Mar

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Jueves, 2 de octubre 2025, 21:13

Comenta

El ciclo 'Bailarle a la paz', del festival Marbella TodoDanza, arrancará este domingo, 5 de octubre, con sendos espectáculos en el paseo de la Alameda ... y la avenida del Mar. La propuesta, que invita a disfrutar de las artes del movimiento de una forma espontánea y cercana, nace con la vocación de convertir esta disciplina en una herramienta de reflexión social.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a unos propietarios a pagar 16.000 euros a sus vecinos del piso de abajo por los daños que causó una plaga de chinches
  2. 2 Ryanair estrena nueve rutas este invierno en el aeropuerto de Málaga
  3. 3 Despiden a la directora de una oficina bancaria que, con un sueldo de 7.345 euros al mes, faltaba para irse a la peluquería
  4. 4 Un expresidiario multirreincidente atemoriza a un vecindario de Mijas: «Esto parece la casa del terror»
  5. 5 Apuñalan y patean a un hombre de 44 años a las puertas de una discoteca de Marbella
  6. 6

    Benamargosa, el municipio más pobre de España
  7. 7

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  8. 8

    Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 personas
  9. 9

    El restaurante Óleo renace en el Soho
  10. 10 El SAS comienza a llamar una por una a las 2.000 mujeres con resultados no concluyentes en el cribado de cáncer de mama

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La danza llega este domingo a las calles de Marbella

La danza llega este domingo a las calles de Marbella