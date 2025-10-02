La danza llega este domingo a las calles de Marbella

El ciclo 'Bailarle a la paz', del festival Marbella TodoDanza, arrancará este domingo, 5 de octubre, con sendos espectáculos en el paseo de la Alameda ... y la avenida del Mar. La propuesta, que invita a disfrutar de las artes del movimiento de una forma espontánea y cercana, nace con la vocación de convertir esta disciplina en una herramienta de reflexión social.

La primera cita estará protagonizada por Sara Jiménez con la obra 'Ave de plata' (a las 18.30 horas, en La Alameda), que aborda la vida, la muerte y el amor fusionando flamenco, danza y música contemporánea. Posteriormente, Ana F. Melero y Luna Sánchez pondrán en escena 'Pies de gallina' (a las 19.00 horas, en la avenida del Mar), que explora el vínculo entre dos mujeres y cuestiona los límites entre lo racional y lo sensitivo.

Bajo el lema 'Le bailaremos a la paz, le bailaremos a la calle', la programación continuará con nuevas obras el 29 de octubre y el 5 de noviembre, incorporando también la participación del alumnado de la Escuela Municipal de Música y Danza de Marbella.