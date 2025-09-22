Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen exterior del proyecto del estadio de atletismo que se levantará en Nueva Andalucía. SUR

Cuatro empresas aspiran a construir el estadio de atletismo de Marbella

El proyecto, con 12,27 millones de euros de inversión, contempla una pista homologada de 400 metros y un campo de fútbol 11

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:17

Cuatro empresas aspiran a construir el estadio de atletismo de Nueva Andalucía, una actuación impulsada por el Ayuntamiento de Marbella, que cuenta con un presupuesto ... de 12,27 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses. La concurrencia empresarial «refuerza la transparencia y competitividad del procedimiento, garantizando que el proyecto se desarrolle en las mejores condiciones técnicas y económicas», ha subrayado el concejal de Obras, Diego López.

