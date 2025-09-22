Cuatro empresas aspiran a construir el estadio de atletismo de Marbella

Cuatro empresas aspiran a construir el estadio de atletismo de Nueva Andalucía, una actuación impulsada por el Ayuntamiento de Marbella, que cuenta con un presupuesto ... de 12,27 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses. La concurrencia empresarial «refuerza la transparencia y competitividad del procedimiento, garantizando que el proyecto se desarrolle en las mejores condiciones técnicas y económicas», ha subrayado el concejal de Obras, Diego López.

La actuación contempla la construcción de una pista de atletismo homologada de 400 metros y ocho calles, apta para acoger competiciones oficiales de ámbito nacional. En el interior de la pista se instalará un campo de fútbol 11 de césped artificial, lo que dotará al futuro complejo de una mayor polivalencia.

El proyecto incluye un graderío para 1.000 espectadores y una pista de calentamiento cubierta de 640 metros cuadrados

El nuevo equipamiento deportivo incluye un edificio anexo con un graderío cubierto para 1.000 espectadores y dos plantas que albergarán vestuarios, zona de gimnasio, sala de conferencias, espacios para clubes deportivos, cafetería, oficinas administrativas, áreas técnicas y una pista de calentamiento cubierta de 640 metros cuadrados.

Las obras abarcarán también la urbanización integral de la parcela, con accesos, un aparcamiento con capacidad para 64 vehículos, zonas ajardinadas y de esparcimiento, alumbrado, drenajes, pavimentación y cerramiento perimetral. Además, el recinto quedará conectado con el paseo fluvial del río Guadaiza, integrando así el nuevo equipamiento en su entorno y ampliando los espacios libres de uso ciudadano.

La pista de atletismo y el campo de fútbol podrán utilizarse a los 12 meses de iniciarse la obra, a mitad de los trabajos

El contrato establece un hito parcial a los 12 meses del inicio de las obras, en el que deberán estar finalizadas la pista de atletismo y el campo de fútbol, con el objetivo de que estas instalaciones puedan ponerse en funcionamiento antes de la conclusión total del proyecto.

De hecho, a la licitación concurrieron seis empresas y dos de ellas han sido excluidas por no cumplir con ese hito parcial. Quienes siguen adelante son Bilba, la Unión Temporal de Empresas (UTE) Maygar-Covico Estadio de Atletismo, Eiffage Infraestructuras y CFVC Construcciones, y la mesa de contratación de la licitación está valorando las ofertas presentadas. En los criterios de adjudicación basados en juicios de valor la propuesta de la UTE ha sido la mejor valorada, pero aún no se conocen las ofertas económicas, que suponen el 25 por ciento de la puntuación.