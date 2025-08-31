Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, visita el renovado campo de fútbol Antonio Serrano Lima. SUR

El campo de fútbol Serrano Lima de Marbella recupera la actividad deportiva tras su reforma

El Ayuntamiento ha renovado el césped y el riego y avanza ya en la instalación de colchonetas protectoras

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Domingo, 31 de agosto 2025, 13:40

El campo de fútbol 11 del Antonio Serrano Lima ha recuperado su actividad después de la completa renovación de su césped artificial, una actuación que ... ha supuesto la sustitución de 6.090 metros cuadrados de superficie y la instalación de un moderno sistema de riego con nueva canalización, aspersores y equipo de bombeo. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha subrayado que además del «acondicionamiento integral», el Consistorio ha querido hacer un refuerzo en el material de seguridad, «como se va a llevar a cabo en otros recintos» y ha avanzado que ya se ha iniciado la segunda fase de los trabajos, que contempla la instalación de colchonetas protectoras en todo el perímetro de este campo que es utilizado por 700 deportistas.

