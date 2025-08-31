El campo de fútbol Serrano Lima de Marbella recupera la actividad deportiva tras su reforma

El campo de fútbol 11 del Antonio Serrano Lima ha recuperado su actividad después de la completa renovación de su césped artificial, una actuación que ... ha supuesto la sustitución de 6.090 metros cuadrados de superficie y la instalación de un moderno sistema de riego con nueva canalización, aspersores y equipo de bombeo. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha subrayado que además del «acondicionamiento integral», el Consistorio ha querido hacer un refuerzo en el material de seguridad, «como se va a llevar a cabo en otros recintos» y ha avanzado que ya se ha iniciado la segunda fase de los trabajos, que contempla la instalación de colchonetas protectoras en todo el perímetro de este campo que es utilizado por 700 deportistas.

La regidora ha explicado que «se ha apostado por un material mucho más compacto y específico que el que había, entendiendo que todo va evolucionando, para mejorar la calidad» y ha señalado que las obras, que han contado con una inversión superior a los 600.000 euros, han permitido que los equipos ya hayan comenzado con los entrenamientos en unas condiciones óptimas seguridad.

Actuaciones complementarias

Además, se han ejecutado otras actuaciones complementarias, como la habilitación de un acceso independiente a los vestuarios desde el campo situado en la zona sur que ahora podrán ser utilizados por los equipos visitantes, y que se suman a las que se acometieron en la primera fase e incluyeron la renovación del cerramiento en las zonas más deterioradas, el cambio de porterías y la colocación de nuevas redes parábolas y postes de sustentación.

Muñoz ha agradecido el respaldo de los clubes, afirmando que «se han atendido» sus peticiones, al tiempo que ha destacado el compromiso municipal con el deporte base y la mejora de las infraestructuras en este ámbito. Por último, ha indicado que la instalación de las protecciones finalizará en los próximos días y ya se están estudiando nuevas acciones para seguir modernizando la red de equipamientos del término municipal.