Branded residences, el fenómeno en auge que redefine la vivienda de lujo

Se conocen como branded residences, lo que viene a ser, una casa de marca, y se traduce en la irrupción de firmas de lujo en ... el mercado inmobiliario. La Costa del Sol es el centro neurálgico en el sur de Europa de este fenómeno que, aunque no es nuevo, está encontrando su expansión y su popularidad. Málaga es la provincia española que cuenta con más branded residences finalizadas, desarrolladas y previstas hasta 2029. En concreto 1.260 de los 2.041 activos que se encuentran en territorio español, que suman un valor de mercado de 3.460 millones de euros, según datos de Branded Residences Monitor, una organización nacida el pasado mes de junio con el objetivo de arrojar luz sobre este segmento. Distribuido proporcionalmente, ese 61,73% supondría que este segmento ha movido ya en la Costa del Sol más de 2.100 millones de euros.

El fenómeno supone ver convertidos en promotores inmobiliarios a firmas de lujo de sectores tan variados como el mundo del interiorismo (Fendi Casa y Minotti), la moda (Dolce & Gabbana, Karl Lagerfeld, Versace y Ellie Saab) o la automoción (Lamborghini y Bentley). Pero aunque las branded residences son «unos activos inmobiliarios singulares», se rigen «por las mismas normas que cualquier otro tipo de inmueble» y «no solo atraen a clientes de alto impacto», advierte Jesús Rodríguez Meseda, presidente de Branded Residences Monitor, que ha detectado como en la Costa del Sol también hay compradores de un poder adquisitivo no tan elevado, que «se ven atraídos por la marca, por el estilo de vida y los servicios que ofrecen estos activos».

Y si hay que buscar un epicentro en la Costa del Sol, no es difícil imaginarlo: Marbella. La promotora Sierra Blanca Estates ha sido «pionera en traer el concepto de branded residences a Europa» y lidera este segmento en la provincia. Valga como ejemplo tres proyectos icónicos que ha firmado en su ciudad de origen: Epic Marbella by Fendi Casa, Karl Lagerfeld Villas Marbella, y Design Hills Marbella, en colaboración con Dolce & Gabbana, actualmente en construcción. Además, la promotora marbellí está desarrollando dos nuevos proyectos en colaboración con Rafa Nadal y Abel Matutes, tanto en Marbella como en Estepona, que sumarán más de 80 viviendas, y acaba de anunciar junto a Platinum Estates el primer proyecto mixto residencial y hotelero en la Costa del Sol, que se desarrollará junto a la playa marbellí de Real de Zaragoza.

Diseño Imagen aérea del proyecto Epic Marbella by Fendi Casa. SUR En desarrollo Azotea del proyecto Design Hills Marbella, que está construyendo actualmente Sierra Blanca Estates en colaboración con Dolce & Gabbana. SUR Detalles Imagen de una cocina en Design Hills Marbella. SUR Acogedor Comedor en Karl Lagerfeld Villas Marbella. SUR Calidades Baño en Karl Lagerfeld Villas Marbella. SUR 1 /

Con estos actuaciones en cartera, Sierra Blanca Estates no duda en asegurar que el mercado de branded residences en Marbella «se encuentra en plena expansión» y en un proceso de «consolidación muy rápida» gracias a que «hay una demanda real, solvente y global» que busca este tipo de producto. «Hemos pasado en pocos años a convertirnos en el referente europeo de este tipo de producto inmobiliario; hoy en día, Marbella y la Costa del Sol concentran cada vez más proyectos, lo que demuestra el altísimo interés de las grandes marcas y de los compradores internacionales por este mercado», explican desde la promotora.

Sierra Blanca Estates asegura que a este segmento no sólo le queda «recorrido por delante», sino que «va a seguir creciendo y diversificándose en valores y experiencias». Y lo justifican: «El cliente de hoy quiere una experiencia de vida que sea coherente con su estilo, con sus valores, y que le ofrezca confianza, calidad y diferenciación».