Proyecto Design Hill Marbella, de Dolce & Gabbana, que desarrolla la promotora Sierra Blanca Estates. SUR

Branded residences, el fenómeno en auge que redefine la vivienda de lujo

Marcas como Dolce & Gabbana y Karl Lagerfeld son los nuevos promotores marbellíes de un mercado en expansión que ya mueve miles de millones

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:08

Se conocen como branded residences, lo que viene a ser, una casa de marca, y se traduce en la irrupción de firmas de lujo en ... el mercado inmobiliario. La Costa del Sol es el centro neurálgico en el sur de Europa de este fenómeno que, aunque no es nuevo, está encontrando su expansión y su popularidad. Málaga es la provincia española que cuenta con más branded residences finalizadas, desarrolladas y previstas hasta 2029. En concreto 1.260 de los 2.041 activos que se encuentran en territorio español, que suman un valor de mercado de 3.460 millones de euros, según datos de Branded Residences Monitor, una organización nacida el pasado mes de junio con el objetivo de arrojar luz sobre este segmento. Distribuido proporcionalmente, ese 61,73% supondría que este segmento ha movido ya en la Costa del Sol más de 2.100 millones de euros.

