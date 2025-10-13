El Ayuntamiento de Marbella prepara el sorteo de la promoción de 84 VPO en San Pedro Alcántara

La Unidad de Vivienda y Gestión del Suelo de Ayuntamiento de Marbella está preparando el sorteo de la promoción de 84 VPO que se están ... construyendo en el ensanche sur de San Pedro Alcántara. El trabajo se ha disparado desde que el 22 de septiembre la alcaldesa, Ángeles Muñoz, anunció que el 1 de octubre se cerraba el plazo para formalizar la inscripción en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida y poder aspirar a ser uno de los beneficiarios. Hasta 1.641 personas formalizaron los trámites en esos días, según los datos facilitados por el Consistorio, que prevé publicar en las próximas semanas el listado de admitidos.

El 22 de septiembre había 3.207 el número de personas inscritas actualmente, sumando el régimen joven (1.796) y el general (1.411), e incluyendo a más de 1.000 personas que aún debían subsanar su solicitud. A 1 de octubre la cifra de solicitantes de VPO en propiedad que cumplían con los requisitos de inscripción se situaba en 2.224 marbellíes, 1.368 de ellos en el marco de las viviendas para jóvenes, y 856 en el régimen general, además de otros 17 en el de movilidad reducida. Pero aún quedan 995 solicitudes pendientes de subsanación, entre los regímenes joven (487), general (508) y de movilidad reducida (21).

La lista de admitidos publicará en las próximas semanas y aún hay 995 solicitudes a subsanar

Estos datos no incluyen las solicitudes de viviendas en alquiler, una posibilidad que también contempla el registro de demandantes de Marbella, incluso simultaneándolo con la demanda de un inmueble en propiedad.

Límite de renta

No todas las personas inscritas en el registro municipal entrarán en el sorteo de la promoción en construcción en el ensanche sur sampedreño, que prevé efectuarse antes de final de año. Para ello deberán cumplir con el requisito de renta, que se establece en función del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, que en 2025 es de 8.400 euros anuales).

Para entrar en el sorteo hay que cumplir con el límite de renta establecido: unos ingresos no superiores a tres veces el IPREM en el caso de los jóvenes y cinco veces en el régimen general

En el caso de los 42 inmuebles que están destinados a menores de 35 años ese límite está situado en tres veces el IPREM (es decir, 25.200 euros teniendo en cuenta el valor del indicador para este año) y en 5,5 veces el IPREM (46.200 euros) en el caso de las 38 viviendas de régimen general. Además, hay otras cuatro casas para personas con movilidad reducida. Las personas que formalizaron su inscripción antes de la fecha límite y que están pendientes de subsanar algún trámites entrarán en el sorteo si están dentro de los límites de renta establecidos.

Las viviendas para jóvenes, de 97 metros cuadrados, costarán 170.000 euros, mientras que el precio será de 220.000 y 236.000 euros para las de régimen general (de 112 metros cuadrados) y movilidad reducida, respectivamente, incluyendo el descuento por las ayudas para la entrada que otorgará el Ayuntamiento (10.000 euros por vivienda) y la Fundación Vimpyca (5.000), que está construyendo la promoción. Las viviendas, proyectadas en dos edificios, contarán con garaje y trastero, y las zonas comunes incluyen jardines y piscina.