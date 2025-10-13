Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La promoción consta de dos edificios e incluye piscina. SUR

El Ayuntamiento de Marbella prepara el sorteo de la promoción de 84 VPO en San Pedro Alcántara

El anuncio del cierre del plazo para entrar en el bombo disparó las inscripciones en el registro municipal en más de 1.600 personas

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:15

Comenta

La Unidad de Vivienda y Gestión del Suelo de Ayuntamiento de Marbella está preparando el sorteo de la promoción de 84 VPO que se están ... construyendo en el ensanche sur de San Pedro Alcántara. El trabajo se ha disparado desde que el 22 de septiembre la alcaldesa, Ángeles Muñoz, anunció que el 1 de octubre se cerraba el plazo para formalizar la inscripción en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida y poder aspirar a ser uno de los beneficiarios. Hasta 1.641 personas formalizaron los trámites en esos días, según los datos facilitados por el Consistorio, que prevé publicar en las próximas semanas el listado de admitidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El DNI hallado en el accidente mortal de la N-340 pertenece a un hombre apuñalado en un robo
  2. 2 La Primitiva del sábado deja un premio millonario en un bazar de Málaga
  3. 3 Condenado en Málaga por violar a su hijastra de 14 años tras ingresar la madre en prisión
  4. 4 Un agente pide matrimonio a su novia en el acto de la Guardia Civil en Antequera
  5. 5

    El Colegio El Monte cumple 100 años: conjugando valores y docencia del siglo XXI
  6. 6 Luis Portero, caso reabierto 25 años después
  7. 7 Condecoración para Isabel, Lola y Milagros, las tres últimas matronas de la Guardia Civil en Málaga
  8. 8 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  9. 9 Más de un centenar de niños del club Málaga Litoral se quedan sin instalaciones donde entrenar
  10. 10 Dos evacuados al Hospital de la Axarquía tras sufrir sendos infartos en la playa de Torrox

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Ayuntamiento de Marbella prepara el sorteo de la promoción de 84 VPO en San Pedro Alcántara

El Ayuntamiento de Marbella prepara el sorteo de la promoción de 84 VPO en San Pedro Alcántara