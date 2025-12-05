El Ayuntamiento mejora la accesibilidad y la movilidad peatonal en la calle Guadiamar de San Pedro

El Ayuntamiento de Marbella está acometiendo obras de mejora en la calle Guadiamar, ubicada en la urbanización Los Ángeles de San Pedro Alcántara, con el ... objetivo de reforzar la movilidad peatonal y la accesibilidad de la zona. El teniente de alcalde sampedreño, Javier García, ha visitado hoy los trabajos y ha explicado que se trata de «una actuación prioritaria en un entorno muy próximo al enlace de la rotonda de las Petunias y al Paseo Marítimo». El concejal, que ha indicado que cuenta con un plazo de ejecución de tres semanas, ha subrayado que «forma parte de un plan de intervenciones solicitado por los vecinos de la urbanización Los Ángeles».

El proyecto contempla la ampliación del acerado, que pasará de menos de un metro de anchura a dos metros, lo que permitirá garantizar el tránsito seguro de los viandantes. Asimismo, se ejecutarán rebajes accesibles en los pasos de peatones para facilitar el acceso de las personas con discapacidad o movilidad reducida y se instalará un nuevo sistema de alumbrado LED, «apostando por la seguridad y por la calidad del entorno urbano».

Actuaciones «coordinadas y continuadas»

García ha detallado que esta intervención es la primera de una serie de mejoras previstas en la urbanización Los Ángeles. En este sentido, ha avanzado que está previsto renovar por completo el acerado de la avenida de Burgos, en su tramo sur, «una demanda trasladada por la junta directiva de la comunidad de propietarios con la que el Ayuntamiento mantiene reuniones periódicas».

Igualmente, ha informado de que se está redactando el proyecto para la reforma integral de la calle Guadalmansa, que «actualmente no cumple con los estándares vigentes de accesibilidad por su escasa anchura». «El objetivo municipal es continuar elevando la calidad de vida en toda la urbanización mediante actuaciones coordinadas y continuadas», ha añadido.