El teniente de alcalde sampedreño, Javier García, ha visitado los trabajos. SUR

El Ayuntamiento mejora la accesibilidad y la movilidad peatonal en la calle Guadiamar de San Pedro

La actuación en esta vía, próxima a la rotonda de las Petunias y al Paseo Marítimo, se realiza a petición de los vecinos

José Carlos García

Marbella

Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:33

Comenta

El Ayuntamiento de Marbella está acometiendo obras de mejora en la calle Guadiamar, ubicada en la urbanización Los Ángeles de San Pedro Alcántara, con el ... objetivo de reforzar la movilidad peatonal y la accesibilidad de la zona. El teniente de alcalde sampedreño, Javier García, ha visitado hoy los trabajos y ha explicado que se trata de «una actuación prioritaria en un entorno muy próximo al enlace de la rotonda de las Petunias y al Paseo Marítimo». El concejal, que ha indicado que cuenta con un plazo de ejecución de tres semanas, ha subrayado que «forma parte de un plan de intervenciones solicitado por los vecinos de la urbanización Los Ángeles».

