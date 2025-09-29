El Ayuntamiento de Marbella cerrará 2025 con una inversión en seguridad superior a los 27 millones

El Ayuntamiento de Marbella cerrará el presente ejercicio 2025 con una inversión superior a los 27 millones de euros en materia de seguridad. Así lo ... ha destacado el concejal del ramo, José Eduardo Díaz, que ha presidido el acto institucional celebrado con motivo de los Santos Patronos de la Policía Local de Marbella, en el que ha subrayado que se trata del mayor presupuesto en la historia del cuerpo municipal «con el fin de seguir reforzando sus recursos humanos y materiales». «Para este equipo de Gobierno es una prioridad absoluta», ha asegurado.

«La Policía Local es uno de los pilares fundamentales de la seguridad, junto a la Policía Nacional y el poder judicial», ha señalado el edil, quien ha agradecido también el papel del resto de servicios de emergencias y de las delegaciones municipales implicadas en la labor diaria de protección.

«Ya son 80 los nuevos agentes incorporados en los últimos años, junto a cerca de 40 nuevos mandos, y tenemos previstas 20 plazas más para el próximo año» José Eduardo Díaz Concejal de Policía Local

Díaz ha indicado que «la ciudad es hoy reconocida como un destino seguro, y ese es el resultado de una gestión basada en la inversión constante en medios, tecnología y capital humano», y ha avanzado que el Consistorio continuará con la implantación del sistema de videovigilancia, la innovación tecnológica, el refuerzo de unidades especializadas como la de drones o la de playas, así como con las nuevas ofertas públicas de empleo. «Ya son 80 los nuevos agentes incorporados en los últimos años, junto a cerca de 40 nuevos mandos, y tenemos previstas 20 plazas más para el próximo año», ha apuntado.

Durante el acto, que ha tenido lugar en el Teatro Ciudad de Marbella, se ha hecho entrega de diversas distinciones a miembros del Cuerpo por su permanencia y méritos profesionales. Entre ellas, las medallas por la trayectoria a los agentes Juan Manuel Ramallo, Steven Michael Lander y Alejandro Castillo y las de Homenaje y Colaboración, que han recaído en el jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, Francisco Javier Flores; al inspector jefe del Cuerpo de Policía Nacional, José María Toribio, y al empresario marbellí Joaquín Sáez. Díaz ha felicitado a todos los condecorados y ha extendido su agradecimiento a sus familias «por el apoyo constante a los agentes en su día a día».