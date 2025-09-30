El Ayuntamiento de Marbella aprobará en cinco años la construcción de 800 VPO en San Pedro Alcántara

El Ayuntamiento de Marbella impulsará la construcción de hasta 800 viviendas protegidas en San Pedro Alcántara en los próximos cinco años. 84 se están levantando ... actualmente en el ensanche sur, 132 cuentan desde este martes con licencia de obras en una parcela situada en esta misma zona (el sector URP-SP-10), otra promoción de 40 tendrá luz verde para construir en las próximas semanas y el Consistorio está trabajando ya en la autorización para otra de 143 viviendas, en la zona oeste, junto a la carretera de Ronda. Serán, por tanto, 399 inmuebles en el corto plazo, mientras el objetivo del gobierno municipal es duplicar esta cifra a medio plazo hasta situarla en un total aproximado de unas 800 VPO en un horizonte de unos cinco años.

Los datos los ha aportado el teniente de alcalde sampedreño, Javier García, al término de la Junta de Gobierno Local, que cambió ayer la casa consistorial por la Oficina de Turismo de San Pedro Alcántara para celebrar su reunión semanal. «La vivienda es una prioridad absoluta» para el equipo de gobierno, subrayó el teniente de alcalde de San Pedro, recordando que el acceso a una casa es «uno de los principales retos en las zonas tensionadas» como la Costa del Sol.

La cifra aproximada de 800 viviendas se alcanzará, según señaló el teniente de alcalde, gracias a «los nuevos sectores urbanísticos en tramitación». En este sentido, el concejal de Urbanismo, José Eduardo Díaz, ha detallado que «el planeamiento en marcha permitirá simultanear las obras de urbanización con la construcción de distintas promociones con el objetivo de acortar los plazos» y ha avanzado que, en esta línea, «se va a presentar un nuevo desarrollo residencial que incluirá una elevada proporción de vivienda protegida, completando la malla urbana» de San Pedro Alcántara.

La nueva promoción que se levantará en el ensanche sur de San Pedro supondrá una inversión superior a 13 millones de euros

La promoción de 132 inmuebles cuya licencia de obras aprobó ayer la Junta de Gobierno Local supondrá una inversión de 13,14 millones de euros. El límite de renta para poder aspirar a una de estas casas, que incluye por cada casa una plaza de garaje y trastero, será de siete veces el Indicador Públicas de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). La promoción, que se levantará en una parcela de 6.000 metros cuadrados, incluye zonas verdes y una piscina comunitaria, con viviendas de entre uno y cuatro dormitorios, dos de ellas accesibles.

El día del CNP, en San Pedro

La Junta de Gobierno Local dio hoy también el visto bueno a distintas licencias de obra por un importe total de 7 millones de euros, además de aprobar asuntos relacionados con las áreas de industria, transporte y recursos humanos.

Por último, se ha dado cuenta de que San Pedro Alcántara acogerá por primera vez los actos en honor al patrón del Cuerpo Nacional de Policía, los Santos Ángeles Custodios. La celebración, que incluirá una misa, un acto de homenaje a los caídos y la imposición de medallas, será un acto abierto que se celebrará en la plaza de la Iglesia.