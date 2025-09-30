Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los concejales José Eduardo Díaz y Javier García en la comparecencia tras la Junta de Gobierno celebrada en San Pedro. Josele

El Ayuntamiento de Marbella aprobará en cinco años la construcción de 800 VPO en San Pedro Alcántara

El Consistorio avanza que habrá un nuevo desarrollo residencial, con casas protegidas, que completará la malla urbana sampedreña

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 30 de septiembre 2025, 16:44

El Ayuntamiento de Marbella impulsará la construcción de hasta 800 viviendas protegidas en San Pedro Alcántara en los próximos cinco años. 84 se están levantando ... actualmente en el ensanche sur, 132 cuentan desde este martes con licencia de obras en una parcela situada en esta misma zona (el sector URP-SP-10), otra promoción de 40 tendrá luz verde para construir en las próximas semanas y el Consistorio está trabajando ya en la autorización para otra de 143 viviendas, en la zona oeste, junto a la carretera de Ronda. Serán, por tanto, 399 inmuebles en el corto plazo, mientras el objetivo del gobierno municipal es duplicar esta cifra a medio plazo hasta situarla en un total aproximado de unas 800 VPO en un horizonte de unos cinco años.

