Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha visitado el centro Jaime Molina de Prado, ubicado en la barriada Miraflores. SUR

El Ayuntamiento de Marbella amplía el Centro de Participación Activa Jaime Molina de Prado

Una nueva sala permitirá reforzar la oferta de talleres tras haberse duplicado la demanda en los últimos cuatro años

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 23 de septiembre 2025, 18:14

El Ayuntamiento de Marbella ha ampliado el Centro de Participación Activa (CPA) Jaime Molina de Prado, ubicado en la barriada Miraflores, con una nueva sala ... que refuerza su oferta de talleres, impartiendo en la actualidad un total de 17 y contando con medio millar de usuarios. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha visitado el equipamiento social acompañada de la concejala de Derechos Sociales, Isabel Cintado, y ha explicado que el espacio que se ha incorporado, y del que antes hacía uso un colectivo, «les servirá para impartir un amplio programa de actividades». «Con esta actuación, seguimos mejorando nuestros centros de mayores, que no solo son un punto de encuentro, sino también espacios donde se cuida la salud física y mental de nuestros vecinos», ha reseñado la primera edil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  2. 2 Condenan a los padres de la bebé a la que quemaron el 42% del cuerpo con agua hirviendo: 16 años de cárcel para él y 4 para ella
  3. 3 Los andaluces podrán desgravar desde el próximo año los gastos veterinarios de sus mascotas
  4. 4

    La Junta da luz verde al aumento de altura de tres hoteles en el Centro de Málaga
  5. 5 Descubren en Teba un dolmen de más de 5.000 años, uno de los mejor conservados de Andalucía
  6. 6 Detienen a un sacerdote de Toledo con drogas de diseño en Torremolinos
  7. 7 90 euros por una foto, 66 por un autógrafo: ¿Qué artistas cobrarán en la San Diego Comic-Con Málaga?
  8. 8 «San Diego Comic-Con Málaga ha llegado a 120.000 asistentes, que era nuestro objetivo de 2027»
  9. 9

    «Nos estafaron casi 25.000 euros en 2021 para la entrada de una casa y aún no hemos recuperado el dinero»
  10. 10

    Málaga empieza a multar con cámaras por saltarse semáforos en cruces conflictivos: hasta 200 euros y cuatro puntos menos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Ayuntamiento de Marbella amplía el Centro de Participación Activa Jaime Molina de Prado

El Ayuntamiento de Marbella amplía el Centro de Participación Activa Jaime Molina de Prado