El Ayuntamiento de Marbella amplía el Centro de Participación Activa Jaime Molina de Prado

El Ayuntamiento de Marbella ha ampliado el Centro de Participación Activa (CPA) Jaime Molina de Prado, ubicado en la barriada Miraflores, con una nueva sala ... que refuerza su oferta de talleres, impartiendo en la actualidad un total de 17 y contando con medio millar de usuarios. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha visitado el equipamiento social acompañada de la concejala de Derechos Sociales, Isabel Cintado, y ha explicado que el espacio que se ha incorporado, y del que antes hacía uso un colectivo, «les servirá para impartir un amplio programa de actividades». «Con esta actuación, seguimos mejorando nuestros centros de mayores, que no solo son un punto de encuentro, sino también espacios donde se cuida la salud física y mental de nuestros vecinos», ha reseñado la primera edil.

Además, Muñoz ha recordado que el Ayuntamiento ha abierto en estos días la inscripción para los talleres municipales que se impartirán en los nueve centros de mayores de la ciudad y ha señalado que en los últimos cuatro años la demanda de estas actividades se ha duplicado, alcanzando ya a más de 2.500 usuarios. La oferta abarca propuestas tan diversas como competencias digitales, memoria, taichí, yoga, zumba, baile de salón, sevillanas, teatro, pintura, bolillos y actividades físicas, entre otras, según ha especificado.

El plazo de inscripción en los talleres ya se ha abierto, y el Ayuntamiento quiere facilitar que todos los interesados puedan acceder a uno o dos

«Queremos garantizar que todos los interesados puedan acceder al menos a un taller, e incluso a dos en los casos de mayor disponibilidad», ha añadido la alcaldesa. Por su parte, la presidenta del centro, Mariana Chacón, ha expresado su satisfacción por la mejora de las instalaciones y ha apuntado que «antes no podíamos dar algunas actividades, como pintura, porque no había espacio suficiente; ahora sí, y estamos felices porque podemos aprovechar mucho mejor todo lo que nos ofrece el Ayuntamiento».

Además, ha apostillado que el Consistorio pone a disposición de los mayores un servicio de autobuses gratuitos cada cuatro meses, facilitando así la movilidad y la participación en excursiones.