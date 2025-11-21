El Ayuntamiento y la Junta reforman el centro de mayores de Divina Pastora

El Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía han sumado esfuerzos para reformar el Centro de Participación Activa de Divina Pastora. La remodelación, ya ... concluida, ha supuesto una inversión de más de 60.000 euros, con mejoras significativas en distribución, mobiliario, equipamiento informático e iluminación que, en palabras de la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta en Málaga, Ruth Sarabia, «han cambiado radicalmente el espacio y la calidad del servicio».

Sarabia ha hecho estas manifestaciones durante una visita a las instalaciones junto a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, quien ha recordado que, aunque el centro es competencia autonómica, «desde el Ayuntamiento seguimos una política muy similar en este ámbito, integrando también a los usuarios de este equipamiento en nuestras actividades». La delegada territorial y la alcaldesa han puesto de relieve el compromiso y la colaboración entre ambas administraciones para avanzar en el bienestar de las personas mayores del municipio.

Muñoz ha resaltado que «el objetivo es que todas las personas mayores dispongan de espacios adecuados donde encontrarse, formarse y disfrutar de actividades como nuevas tecnologías, pintura, memoria o tai chi». Asimismo, ha subrayado el impulso del Consistorio para la puesta en marcha de dos nuevas infraestructuras en San Pedro Alcántara y en Las Albarizas, la primera ya en ejecución y la segunda cuyas obras están previstas que comiencen el próximo año.

Modelo

El Centro de Participación Activa de Divina Pastora acoge actualmente a unos 3.500 usuarios, de los que unos 2.000 participan en 18 talleres diferentes.

«Nuestro modelo se basa en escuchar a los propios mayores para definir la oferta de actividades y adaptar los horarios a sus necesidades», ha explicado la delegada territorial de Inclusión Social, para quien estos equipamientos son «una herramienta clave para combatir la soledad no deseada y fomentar la autonomía personal».