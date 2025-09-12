El Ayuntamiento de Marbella invertirá 19,7 millones en los accesos a la Ciudad de la Justicia

Los accesos a la futura Ciudad de la Justicia de Marbella que se levantará en la zona de la finca de La Torrecilla le costarán ... al Ayuntamiento de la localidad 19,7 millones de euros, 1,5 más de los previsto inicialmente (18,2 millones). El dato fue ofrecido por el edil de Hacienda, Félix Romero, en una sesión plenaria de carácter extraordinario en la que se acordó modificar el reparto de esta inversión para corregir «un error» en la distribución de las cantidades de esta inversión.

Esta actuación se desarrollará durante cuatro años hasta 2029 en el acceso a la Ciudad de la Justicia desde la carretera de Ojén al amparo de un convenio firmado entre el Ayuntamiento y la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública.

El nuevo palacio de justicia, que sustituirá a las dispersas sedes judiciales que hay la actualidad en Marbella, se ejecutará en un área de 26.000 metros cuadrados, y cubrirá las necesidades de espacio hasta el año 2060, según expuso Félix Romero. El concejal del PP recordó que se trata de una infraestructura «de gran calibre y muy demandada», y que ya fue prometida por el PSOE cuando gobernaba la Junta de Andalucía.

La oposición reprochó al PP que asumiera una competencia autonómica como es la remodelación de la carretera de Ojén; un vial que Moreno Bonilla prometió desdoblar, dijo el PSOE. «Son los 'pagafantas' de la Junta», espetó el concejal de Vox Eugenio Moltó refiriéndose también a la inversión del Consistorio en la mejora y construcción de centros de salud.