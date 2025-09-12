Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las obras del Ayuntamiento afectan a la carretera de Ojén en su enlace con la finca de La Torrecilla. Josele

El Ayuntamiento de Marbella invertirá 19,7 millones en los accesos a la Ciudad de la Justicia

La actuación, que eleva su presupuesto 1,5 millones sobre el desembolso inicialmente previsto, se desarrollará durante cuatro años

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:01

Los accesos a la futura Ciudad de la Justicia de Marbella que se levantará en la zona de la finca de La Torrecilla le costarán ... al Ayuntamiento de la localidad 19,7 millones de euros, 1,5 más de los previsto inicialmente (18,2 millones). El dato fue ofrecido por el edil de Hacienda, Félix Romero, en una sesión plenaria de carácter extraordinario en la que se acordó modificar el reparto de esta inversión para corregir «un error» en la distribución de las cantidades de esta inversión.

