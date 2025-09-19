Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El plazo de inscripción está abierto desde el 20 de septiembre al 9 de octubre. SUR

El Ayuntamiento impulsa el talento joven con los premios Marbella Crea

El certamen contará este año con cinco categorías tras haber logrado en 2024 los 120 participantes, y el plazo de inscripción se abre este sábado día 20

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Viernes, 19 de septiembre 2025, 22:01

El Ayuntamiento de Marbella abrirá desde mañana día 20 hasta el 9 de octubre las inscripciones de la XIV edición de 'Marbella Crea', un certamen ... que tiene como objetivo fomentar el talento joven en la ciudad. El concejal del ramo, Alejandro González, ha presentado hoy la iniciativa junto al director general de Promoción Comercial, Turística y de Eventos de San Pedro Alcántara, Rubén Sánchez, y ha subrayado que «es un programa muy consolidado y reconocido, que ha ido incrementando gradualmente su nivel de participación y que alcanzó las 120 personas en 2024», al tiempo que ha resaltado que «este año esperamos aumentar esa cifra porque habrá una nueva categoría, por lo que contaremos con cinco disciplinas: artes gráficas, arte escénica, arte musical, videocreación y escritura creativa».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Esta es la fecha del inicio de las multas en la Zona de Bajas Emisiones de Málaga
  2. 2 Cuidado en Málaga con saltarse estos cuatro semáforos en rojo: empiezan a multar con cámaras
  3. 3 Una vaguada traerá una masa de aire polar y lluvias intensas este fin de semana: así afectará a Andalucía
  4. 4 El joven hallado muerto en el Támesis es Gonzalo Fuentes, un pintor malagueño afincado en Londres
  5. 5 Caen los ladrones del guante blanco: asaltaron chalés en El Candado, Churriana y Guadalmar
  6. 6 Siete sitios donde tomar un buen aperitivo en Málaga
  7. 7 El embarcadero de La Cala del Moral: de propuesta vecinal a polémico proyecto
  8. 8 La Lotería Nacional deja en Málaga este jueves parte del primer y del segundo premio
  9. 9 El curioso fenómeno astronómico que se ha podido ver hoy desde Málaga
  10. 10 Detienen a un adulto «por dar cobijo» al menor desaparecido en Rincón de la Victoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Ayuntamiento impulsa el talento joven con los premios Marbella Crea

El Ayuntamiento impulsa el talento joven con los premios Marbella Crea