El Ayuntamiento impulsa el talento joven con los premios Marbella Crea

El Ayuntamiento de Marbella abrirá desde mañana día 20 hasta el 9 de octubre las inscripciones de la XIV edición de 'Marbella Crea', un certamen ... que tiene como objetivo fomentar el talento joven en la ciudad. El concejal del ramo, Alejandro González, ha presentado hoy la iniciativa junto al director general de Promoción Comercial, Turística y de Eventos de San Pedro Alcántara, Rubén Sánchez, y ha subrayado que «es un programa muy consolidado y reconocido, que ha ido incrementando gradualmente su nivel de participación y que alcanzó las 120 personas en 2024», al tiempo que ha resaltado que «este año esperamos aumentar esa cifra porque habrá una nueva categoría, por lo que contaremos con cinco disciplinas: artes gráficas, arte escénica, arte musical, videocreación y escritura creativa».

El edil ha indicado que «nuestro objetivo es fomentar la creatividad y ofrecer un incentivo real para que los jóvenes desarrollen su potencial artístico y tengan la oportunidad de darse a conocer» y ha explicado que «podrán participar personas de entre 14 y 30 años que estén empadronadas, residan o estudien en el municipio a través de un formulario que estará disponible en la web del Ayuntamiento, en el apartado de la delegación».

Ha detallado que «se podrán presentar hasta dos obras por categoría y optar a todas las disciplinas si así se desea» y ha avanzado que los premios, en cada una de ellas, será de una dotación de 1.000 euros para el primero, 500 euros para el segundo y 300 euros para el tercero. Asimismo, ha especificado que el jurado estará integrado por profesionales del ámbito artístico y cultural de la localidad, con nombres destacados como Juan de Lola, Aimar y Víctor Marín, además de representantes de instituciones educativas como el IES Guadalpín.

«Una gran cantera de artistas»

Sánchez, por su parte, ha asegurado que «Marbella y San Pedro Alcántara son una gran cantera de artistas y esta propuesta les motiva y les ayuda a profesionalizarse, convirtiéndose en una plataforma de proyección y de colaboración entre talentos emergentes».

Por último, ha señalado que la gala final tendrá lugar el 20 de noviembre, si bien previamente los participantes mostrarán sus obras ante el jurado en distintos espacios de la ciudad como el Hospital Real de la Misericordia para artes gráficas, el Conservatorio de Marbella para arte musical, la Biblioteca Municipal Fernando Alcalá para escritura creativa, el Cineclub Buñuel para videocreación y el Trapiche de Guadaiza para artes escénicas.