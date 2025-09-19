La Asociación de Vecinos Fernando de los Ríos de Marbella celebra su Caminata Popular

El Ayuntamiento de Marbella colabora un año más con la Caminata Popular de la Asociación de Vecinos Fernando de los Ríos, que renueva su recorrido ... en su quinta edición. La cita tendrá el próximo 27 de septiembre, con salida a las 8.00 horas desde la calle Juanar de la barriada La Patera. La actividad, que contará con una ruta aproximada de 8 kilómetros, es gratuita e incluye una camiseta conmemorativa y desayuno para todos los participantes. Además, es un evento 'pet-friendly', por lo que los asistentes podrán ir acompañados de sus mascotas.

El concejal de Participación Ciudadana, Enrique Rodríguez, ha destacado durante la presentación que «el colectivo puso en marcha esta iniciativa para promover los hábitos de vida saludables y fomentar la práctica de actividades deportivas entre los vecinos y vecinas del distrito». «Este año, además, se está registrando un rotundo éxito de participación, lo que demuestra que la actividad se ha consolidado en el calendario vecinal», ha apuntado.

Por su parte, la presidenta de la asociación, Ana Rodríguez, ha subrayado que «como novedad, en esta edición el recorrido incluirá el paso por el Parque Mediterráneo, un espacio único del distrito, y transcurrirá también por la Senda Litoral, un itinerario muy utilizado por los vecinos para paseos y actividades al aire libre».

Además, ha avanzado que este año «se sumará un rato de animación y práctica deportiva para hacer la jornada aún más participativa y divertida». Las inscripciones son gratuitas y se pueden realizar escribiendo a avvfernandodelosrios@hotmail.es.