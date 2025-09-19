Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El concejal de Participación Ciudadana, Enrique Rodríguez, y la presidenta de la asociación, Ana Rodríguez, han presentado la actividad. SUR

La Asociación de Vecinos Fernando de los Ríos de Marbella celebra su Caminata Popular

La iniciativa, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y persigue fomentar hábitos de vida saludables, renueva su recorrido en su quinta edición

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Viernes, 19 de septiembre 2025, 18:22

El Ayuntamiento de Marbella colabora un año más con la Caminata Popular de la Asociación de Vecinos Fernando de los Ríos, que renueva su recorrido ... en su quinta edición. La cita tendrá el próximo 27 de septiembre, con salida a las 8.00 horas desde la calle Juanar de la barriada La Patera. La actividad, que contará con una ruta aproximada de 8 kilómetros, es gratuita e incluye una camiseta conmemorativa y desayuno para todos los participantes. Además, es un evento 'pet-friendly', por lo que los asistentes podrán ir acompañados de sus mascotas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Esta es la fecha del inicio de las multas en la Zona de Bajas Emisiones de Málaga
  2. 2 Cuidado en Málaga con saltarse estos cuatro semáforos en rojo: empiezan a multar con cámaras
  3. 3 El joven hallado muerto en el Támesis es Gonzalo Fuentes, un pintor malagueño afincado en Londres
  4. 4 Una vaguada traerá una masa de aire polar y lluvias intensas este fin de semana: así afectará a Andalucía
  5. 5 Caen los ladrones del guante blanco: asaltaron chalés en El Candado, Churriana y Guadalmar
  6. 6 Siete sitios donde tomar un buen aperitivo en Málaga
  7. 7 Detienen a un adulto «por dar cobijo» al menor desaparecido en Rincón de la Victoria
  8. 8 La Lotería Nacional deja en Málaga este jueves parte del primer y del segundo premio
  9. 9 El embarcadero de La Cala del Moral: de propuesta vecinal a polémico proyecto
  10. 10 El curioso fenómeno astronómico que se ha podido ver hoy desde Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Asociación de Vecinos Fernando de los Ríos de Marbella celebra su Caminata Popular

La Asociación de Vecinos Fernando de los Ríos de Marbella celebra su Caminata Popular